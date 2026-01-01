Kalush Orchestra

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Украинская рэп-группа, основанная в 2019 г.
Факт
Участник Евровидения-2022
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Материалы
Кто за кого голосовал на Евровидении-2022: Украине отдали победу только 5 стран из 40 в жюри, Германия не получила от них ни одного балла
#Евровидение
Почему Евровидение не дисквалифицировало группу Kalush за лозунги со сцены, хотя правила их запрещают
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#Kalush Orchestra
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Узнаем все про группу Kalush Orchestra – победителей Евровидения-2022: поют о маме, возили с собой живую козу, набирали состав в соцсетях
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#Kalush Orchestra
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