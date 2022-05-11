Что надо знать про группу Kalush Orchestra, которая выступает на Евровидении-2022: поют о маме, возили с собой живую козу, набирали состав в соцсетях
Евровидение-2022 проходит в итальянском Турине. Даты проведения: 10-14 мая. Всего на Евровидении выступают представители 40 стран. Россия исключена из числа участников конкурса, поэтому различается количество стран в полуфиналах. Формат Евровидения-2022: пять участников финала определены заранее, по десять стран выходят из каждого полуфинала.
Группа Kalush Orchestra – один из самых заметных участников Евровидения. Другие яркие участники:
Чем интересна группа Kalush Orchestra: песня о маме, пранки на улицах, вокалист продавал наркотики
Kalush Orchestra представляет Украину на Евровидении-2022. Она выступает на конкурсе с песней Stefania. Ее написал Олег Псюк – фронтмен Kalush Orchestra. Так он объяснял задумку: «Песня посвящена моей маме. Так ее зовут. Ключевой символ этой песни и символ выступления – мать». Песня Stefania нравится и другим участникам Евровидения – ее уже перепела группа The Rasmus.
Kalush – рэп-группа, которая основана в 2019 году. Она названа в честь города Калуш (примерно 65 тысяч населения). Формально есть два проекта с похожими названиями и почти одинаковыми участниками: Kalush и Kalush Orchestra. Второй развивается с 2021 года – на Евровидении будет именно Kalush Orchestra. Псюк – главный человек и лицо этих проектов.
Любые наркотики – зло. Никогда с ними не связывайтесь.
Пять лет назад Олег Псюк был дилером и употреблял сам. В 2021 году с ним об этом подробно разговаривал The Flow. Псюк рассказывал и предупреждал, что наркотики – зло. Но бросил только в 2016-м – доходило даже до скорой. В подростковом возрасте на Псюка влияли окружение и город. Зато сейчас все так: «Рэперские будни: съемки, интервью, студия, запись-запись-запись».
Город Калуш может в любой момент уйти под землю. На это обращал внимание сам Псюк: дело в шахтах и подмытом грунте. На восстановление городского ландшафта нужны деньги, которые сейчас никто не выделяет. Украинские сайты регулярно пишут об экологических проблемах в Калуше. В городе проседает грунт, а в 2019 году там вообще случился пожар на химзаводе.
Kalush Orchestra известна внутри страны не только музыкой. В Украине их знают через тикток и пранки на улицах. Музыканты устраивали опросы для населения, прерывали разговоры людей по телефону и даже ездили с живой козой в общественном транспорте. В их тикток-аккаунте 281 тысяча подписчиков и 4,5 миллиона лайков, но видео прямо сейчас скрыты.
Больше о Kalush Orchestra: набирали состав в соцсетях и попали на Евровидение через скандал
Kalush начинался с обычного объявления в соцсетях. Так Олег Псюк искал для группы музыкантов: к нему попали Игорь Диденчук и МС Килиммен. На первом этапе Kalush опирался на помощь рэп-исполнительницы Alyona Alyona. Даже выступал у нее на концерте в 2019-м. Продюсером Kalush позже стал Иван Клименко – при нем в стране выстрелила и Alyona Alyona.
В первом сообщении о создании Kalush Orchestra подчеркивалось, что новый проект будет развиваться параллельно со старым. Между ними есть разница: Kalush Orchestra делает акцент на фольклорных мотивах и украинской аутентичности. Самих музыкантов там больше: уже в момент выхода первого клипа к людям из Kalush добавились бэк-вокалист и два мультиинструменталиста.
Украинская аутентичность выражается и по внешнему виду. Часто Kalush Orchestra выступают в национальных костюмах и сочетаемой с ней мистической одежде. Перед стартом Евровидения к Kalush Orchestra присоединился Саша Таб – это бывший фронтмен «Сальто назад». С этой группой он уже участвовал в отборе на Евровидение-2017, но тогда не прошел. Зато тоже исполнял песню о маме.
Поездка на Евровидение – единственное яркое достижение Kalush Orchestra. Но и его у группы могло не быть. Изначально в украинском отборе победила Алина Паш. Позже она отказалась ехать на Евровидение из-за скандала. Тогда национальный вещатель (за выбор участника от страны отвечает он) обратился к группе Kalush Orchestra. Она была в отборе на втором месте.
У Kalush Orchestra и Алины Паш параллельно постоянно меняются взаимоотношения. Сначала она обвиняла соперников в плагиате. Теперь музыканты Kalush Orchestra не исключают, что однажды они даже споют вместе с Паш. Еще за сутки до старта полуфинала Евровидения-2022 Алина Паш перепела песню Kalush Orchestra и пожелала группе успешного выступления.
История выступлений Украины на Евровидении
Украина участвует в Евровидении с 2003 года. За это время страна дважды отказывалась от места в конкурсе. Украина остается единственной страной, которая всегда проходит в финал Евровидения. В 2022 году Украина считается еще и одним из фаворитов Евровидения. Вместе с ней в число основных претендентов входят Италия, Великобритания и Швеция.
Главные результаты Украины за всю историю Евровидения:
- 2004 год – 1 место;
- 2016 год – 1 место;
- 2007 год – 2 место;
- 2008 год – 2 место;
- 2013 год – 3 место.
Руслана и Джамала становились победителями Евровидения. Верка Сердючка и Ани Лорак приносили Украине вторые места. Злата Огневич входила в тройку. Лучшими для Украины были конкурсы, которые проходили в Швеции. В Стокгольме и Мальме страна брала первое и третье места. На Евровидении-2021 за Украину выступала группа Go_А. Итог – пятое место.
Группа Kalush Orchestra стала второй подряд, которая выступила на Евровидении с песней на украинском языке. До этого Украина почти всегда показывала номера с английской песней. Мы подробно разбирали все песни победителей Евровидения. Один из выводов: чаще всего Евровидения выигрывает песня на английском языке. Результат – 49% от всех побед.