Что надо знать про группу Kalush Orchestra, которая выступает на Евровидении-2022: поют о маме, возили с собой живую козу, набирали состав в соцсетях

Kalush – рэп-группа, которая основана в 2019 году. Она названа в честь города Калуш (примерно 65 тысяч населения). Формально есть два проекта с похожими названиями и почти одинаковыми участниками: Kalush и Kalush Orchestra. Второй развивается с 2021 года – на Евровидении будет именно Kalush Orchestra. Псюк – главный человек и лицо этих проектов.

Любые наркотики – зло. Никогда с ними не связывайтесь.

Пять лет назад Олег Псюк был дилером и употреблял сам. В 2021 году с ним об этом подробно разговаривал The Flow. Псюк рассказывал и предупреждал, что наркотики – зло. Но бросил только в 2016-м – доходило даже до скорой. В подростковом возрасте на Псюка влияли окружение и город. Зато сейчас все так: «Рэперские будни: съемки, интервью, студия, запись-запись-запись».

Город Калуш может в любой момент уйти под землю. На это обращал внимание сам Псюк: дело в шахтах и подмытом грунте. На восстановление городского ландшафта нужны деньги, которые сейчас никто не выделяет. Украинские сайты регулярно пишут об экологических проблемах в Калуше. В городе проседает грунт, а в 2019 году там вообще случился пожар на химзаводе.