Евровидение
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#Евровидение

Ставки на Украину на Евровидении-2022

Евровидение-2022 состоится в итальянском Турине в период с 10 по 14 мая. Полуфиналы пройдут 10 и 12 мая, а финал – 14 мая.

Один из фаворитов конкурса – Украина. Ее представит рэп-группа Kalush Orchestra с песней «Stefania». Украина выступит в первом полуфинале 10 мая.

Песня Украины на Евровидении-2022

«Stefania» – песня о матери и приятных воспоминаниях о ней. Как рассказывал солист Олег Псюк, это песня о его маме – ей он никогда их не посвящал. «Но я знаю, что она точно заслуживает на эту песню (которую она еще даже не слышала!). Это лучшее, что я когда-то для нее делал».

В этой песне сочетаются рэп и украинские фольклорные мотивы.

Кто представит Украину на Евровидении-2022

Kalush Orchestra – это проект от 2021 года, который появился от группы Kalush, названной в честь родного города Псюка.

В группах выступают общие участники. Проект Kalush Orchestra акцентирует внимание на рэпе с фольклорными мотивами и украинскую аутентику.

Сцена, где пройдет конкурс

Шансы Украины на победу в Евровидении-2022

На сайте eurovisionworld.com отслеживаются букмекерские коэффициенты на победителя Евровидения-2022. Там лидирует Украина. На победу Kalush Orchestra некоторые букмекеры ставят низкие коэффициенты вроде 1,63, но в основном значения колеблются между 1,7 и 1,8.

Есть и варианты поставить на победу украинцев за 1,96.

Правила проведения конкурса Евровидение-2022
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Кто должен был выступать за Украину на Евровидении-2022

Певица Алина Паш выиграла национальный отбор с песней «Shadows of Forgotten Ancestors». Но контракт на участие в Евровидении подписан не был, а позже она написала в соцсетях об отказе выступать.

Паш обвинили в том, что она посещала Крым, что запрещено правилами отбора. Ранее она сама обвинила группу Kalush в том, что та копировала ее музыку.

Украина уже дважды побеждала на Евровидении

  • В 2004 году конкурс в Стамбуле выиграла певица Руслана с песней «Wild Dances».
  • В 2016-м в Стокгольме победила певица Джамала с песней «1944».

После этих побед Киев дважды принимал Евровидение.

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