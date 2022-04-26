Ставки на Украину на Евровидении-2022

Евровидение-2022 состоится в итальянском Турине в период с 10 по 14 мая. Полуфиналы пройдут 10 и 12 мая, а финал – 14 мая.

Один из фаворитов конкурса – Украина. Ее представит рэп-группа Kalush Orchestra с песней «Stefania». Украина выступит в первом полуфинале 10 мая.

Песня Украины на Евровидении-2022

«Stefania» – песня о матери и приятных воспоминаниях о ней. Как рассказывал солист Олег Псюк, это песня о его маме – ей он никогда их не посвящал. «Но я знаю, что она точно заслуживает на эту песню (которую она еще даже не слышала!). Это лучшее, что я когда-то для нее делал».

В этой песне сочетаются рэп и украинские фольклорные мотивы.

Кто представит Украину на Евровидении-2022

Kalush Orchestra – это проект от 2021 года, который появился от группы Kalush, названной в честь родного города Псюка.

В группах выступают общие участники. Проект Kalush Orchestra акцентирует внимание на рэпе с фольклорными мотивами и украинскую аутентику.