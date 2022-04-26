Ставки на Украину на Евровидении-2022
Евровидение-2022 состоится в итальянском Турине в период с 10 по 14 мая. Полуфиналы пройдут 10 и 12 мая, а финал – 14 мая.
Один из фаворитов конкурса – Украина. Ее представит рэп-группа Kalush Orchestra с песней «Stefania». Украина выступит в первом полуфинале 10 мая.
Песня Украины на Евровидении-2022
«Stefania» – песня о матери и приятных воспоминаниях о ней. Как рассказывал солист Олег Псюк, это песня о его маме – ей он никогда их не посвящал. «Но я знаю, что она точно заслуживает на эту песню (которую она еще даже не слышала!). Это лучшее, что я когда-то для нее делал».
В этой песне сочетаются рэп и украинские фольклорные мотивы.
Кто представит Украину на Евровидении-2022
Kalush Orchestra – это проект от 2021 года, который появился от группы Kalush, названной в честь родного города Псюка.
В группах выступают общие участники. Проект Kalush Orchestra акцентирует внимание на рэпе с фольклорными мотивами и украинскую аутентику.
Шансы Украины на победу в Евровидении-2022
На сайте eurovisionworld.com отслеживаются букмекерские коэффициенты на победителя Евровидения-2022. Там лидирует Украина. На победу Kalush Orchestra некоторые букмекеры ставят низкие коэффициенты вроде 1,63, но в основном значения колеблются между 1,7 и 1,8.
Есть и варианты поставить на победу украинцев за 1,96.
Кто должен был выступать за Украину на Евровидении-2022
Певица Алина Паш выиграла национальный отбор с песней «Shadows of Forgotten Ancestors». Но контракт на участие в Евровидении подписан не был, а позже она написала в соцсетях об отказе выступать.
Паш обвинили в том, что она посещала Крым, что запрещено правилами отбора. Ранее она сама обвинила группу Kalush в том, что та копировала ее музыку.
Украина уже дважды побеждала на Евровидении
- В 2004 году конкурс в Стамбуле выиграла певица Руслана с песней «Wild Dances».
- В 2016-м в Стокгольме победила певица Джамала с песней «1944».
После этих побед Киев дважды принимал Евровидение.