Евровидение
Украина – победитель Евровидения-2022
Результат Украины на Евровидении-2022
В Турине завершилось Евровидение-2022. Это 66-й по счету песенный конкурс. В 2021 году там побеждала группа Maneskin.
Кто победил в финале Евровидения-2022: Украина набрала 631 балл, заняла первое место и теперь проведет конкурс у себя. За нее выступала группа Kalush Orchestra.
Kalush Orchestra исполняла песню Stefania на Евровидении-2022.
- В тройку на Евровидении-2022 попали Великобритания (466 очков) и Испания (459 очков);
- Это третья победа Украины на Евровидении;
- Чаще всех конкурс выигрывала Ирландия (семь раз).
Видео выступления Украины на Евровидении-2022
Kalush Orchestra – Stefania.
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