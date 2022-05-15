Евровидение
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#Евровидение

Украина – победитель Евровидения-2022

Результат Украины на Евровидении-2022

В Турине завершилось Евровидение-2022. Это 66-й по счету песенный конкурс. В 2021 году там побеждала группа Maneskin.

Кто победил в финале Евровидения-2022: Украина набрала 631 балл, заняла первое место и теперь проведет конкурс у себя. За нее выступала группа Kalush Orchestra.

Kalush Orchestra исполняла песню Stefania на Евровидении-2022.

  • В тройку на Евровидении-2022 попали Великобритания (466 очков) и Испания (459 очков);
  • Это третья победа Украины на Евровидении;
  • Чаще всех конкурс выигрывала Ирландия (семь раз).
Все результаты финала Евровидения-2022 и призовые места
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Все видео песен и исполнителей на Евровидении-2022
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Видео выступления Украины на Евровидении-2022

Kalush Orchestra – Stefania.

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Источник:
Гол
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