Украина – победитель Евровидения-2022

Результат Украины на Евровидении-2022

В Турине завершилось Евровидение-2022. Это 66-й по счету песенный конкурс. В 2021 году там побеждала группа Maneskin.

Кто победил в финале Евровидения-2022: Украина набрала 631 балл, заняла первое место и теперь проведет конкурс у себя. За нее выступала группа Kalush Orchestra.

Kalush Orchestra исполняла песню Stefania на Евровидении-2022.