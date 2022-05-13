Евровидение
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#Евровидение

Прямая трансляция финала Евровидения-2022 в Турине

Ведущие финала Евровидения-2022.

Keystone Press Agency/Global Look Press

Евровидение-2022 проходит в Турине. 14 мая – главный день на песенном конкурсе в Италии. По этой ссылке можно посмотреть онлайн-трансляцию финала Евровидения в прямом эфире. Ее проводит официальный ютуб-канал Евровидения. Там нет комментариев – только выступления участников шоу. В этом материале – текстовая трансляция финала Евровидения-2022.

Мы начнем трансляцию финала Евровидения-2022 14 мая в 22:00 по Москве.

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Полный список участников финала Евровидения-2022

  • 🇬🇧 Великобритания;
  • 🇩🇪 Германия;
  • 🇪🇸 Испания;
  • 🇮🇹 Италия;
  • 🇫🇷 Франция;
  • 🇨🇭 Швейцария;
  • 🇦🇲 Армения;
  • 🇮🇸 Исландия;
  • 🇱🇹 Литва;
  • 🇵🇹 Португалия;
  • 🇳🇴 Норвегия;
  • 🇬🇷 Греция;
  • 🇺🇦 Украина;
  • 🇲🇩 Молдавия;
  • 🇳🇱 Нидерланды;
  • 🇧🇪 Бельгия;
  • 🇨🇿 Чехия;
  • 🇦🇿 Азербайджан;
  • 🇵🇱 Польша;
  • 🇫🇮 Финляндия;
  • 🇪🇪 Эстония;
  • 🇦🇺 Австралия;
  • 🇸🇪 Швеция;
  • 🇷🇴 Румыния;
  • 🇷🇸 Сербия.

Арена финала Евровидения-2022.

Keystone Press Agency/Global Look Press

Что еще нужно знать перед стартом финала Евровидения-2022

• Финальный этап Евровидения-2022 проходит в Турине на арене Pala Olimpico. Это 66-й по счету конкурс Евровидения.

• Алессандро Каттелан, Мика и Лаура Паузини – ведущие финала Евровидения-2022. Они же вели и оба полуфинала.

• Россия не участвует в Евровидении-2022. Страна исключена из конкурса, поэтому в первом полуфинале выступало 17 стран.

• Зрители Евровидения не могут голосовать с территории России. Голосование доступно только для стран-участниц конкурса.

• Украина – один из основных фаворитов Евровидения-2022. Подробно о группе Kalush Orchestra можно почитать тут.

•  Италия, Франция, Германия, Испания и Великобритания попали в финал Евровидения-2022 без отбора через полуфиналы.

• Мы отдельно собирали правила проведения Евровидения-2022. Еще доступна история Евровидения от 1956 до 2022 года.

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