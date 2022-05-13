Прямая трансляция финала Евровидения-2022 в Турине

Евровидение-2022 проходит в Турине. 14 мая – главный день на песенном конкурсе в Италии. По этой ссылке можно посмотреть онлайн-трансляцию финала Евровидения в прямом эфире. Ее проводит официальный ютуб-канал Евровидения. Там нет комментариев – только выступления участников шоу. В этом материале – текстовая трансляция финала Евровидения-2022.

Мы начнем трансляцию финала Евровидения-2022 14 мая в 22:00 по Москве.