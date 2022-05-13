Прямая трансляция финала Евровидения-2022 в Турине
Евровидение-2022 проходит в Турине. 14 мая – главный день на песенном конкурсе в Италии. По этой ссылке можно посмотреть онлайн-трансляцию финала Евровидения в прямом эфире. Ее проводит официальный ютуб-канал Евровидения. Там нет комментариев – только выступления участников шоу. В этом материале – текстовая трансляция финала Евровидения-2022.
Мы начнем трансляцию финала Евровидения-2022 14 мая в 22:00 по Москве.
Полный список участников финала Евровидения-2022
- 🇬🇧 Великобритания;
- 🇩🇪 Германия;
- 🇪🇸 Испания;
- 🇮🇹 Италия;
- 🇫🇷 Франция;
- 🇨🇭 Швейцария;
- 🇦🇲 Армения;
- 🇮🇸 Исландия;
- 🇱🇹 Литва;
- 🇵🇹 Португалия;
- 🇳🇴 Норвегия;
- 🇬🇷 Греция;
- 🇺🇦 Украина;
- 🇲🇩 Молдавия;
- 🇳🇱 Нидерланды;
- 🇧🇪 Бельгия;
- 🇨🇿 Чехия;
- 🇦🇿 Азербайджан;
- 🇵🇱 Польша;
- 🇫🇮 Финляндия;
- 🇪🇪 Эстония;
- 🇦🇺 Австралия;
- 🇸🇪 Швеция;
- 🇷🇴 Румыния;
- 🇷🇸 Сербия.
Что еще нужно знать перед стартом финала Евровидения-2022
• Финальный этап Евровидения-2022 проходит в Турине на арене Pala Olimpico. Это 66-й по счету конкурс Евровидения.
• Алессандро Каттелан, Мика и Лаура Паузини – ведущие финала Евровидения-2022. Они же вели и оба полуфинала.
• Россия не участвует в Евровидении-2022. Страна исключена из конкурса, поэтому в первом полуфинале выступало 17 стран.
• Зрители Евровидения не могут голосовать с территории России. Голосование доступно только для стран-участниц конкурса.
• Украина – один из основных фаворитов Евровидения-2022. Подробно о группе Kalush Orchestra можно почитать тут.
• Италия, Франция, Германия, Испания и Великобритания попали в финал Евровидения-2022 без отбора через полуфиналы.
• Мы отдельно собирали правила проведения Евровидения-2022. Еще доступна история Евровидения от 1956 до 2022 года.