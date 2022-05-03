«Евровидение» не разрешит голосование из России – в нем участвуют только жители стран-участниц конкурса

Традиционно голосование проходит в течение 15 минут после исполнения последней песни. Зрители участвуют в нем либо через отправку смс, либо через приложение Eurovision Song Contest. Основное правило – запрет голосовать за участника из своей страны.

Голоса зрителей составляют только половину от общего результата. Другая половина распределяется между членами жюри, которые выставляют участникам оценки по шкале до 12 баллов.

Россию отстранили от участия 25 февраля. Она не успела назвать имя своего участника – традиционно его объявляют в марте. Исполнителя выбирают либо через национальный отбор (Манижа в 2021 году), либо по решению канала-вещателя (Юлия Самойлова в 2019 году).

Таблоид Super утверждает, что в этом году участницей стала бы 18-летняя Ярослава Симонова. Это незрячая певица, которая побеждала на «Синей птице».