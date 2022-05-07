Как голосовать на Евровидении-2022: что делать гражданам России, какие правила нужно учитывать
Евровидение-2022 состоится в Турине. Даты проведения: 10-14 мая 2022 года. Всего на Евровидении-2022 выступят представители 40 стран. Италия получила право на проведение песенного конкурса из-за победы группы Maneskin в 2021 году. На Евровидении-2022 в финал пройдут по десять стран из каждого полуфинала, некоторые финалисты уже заранее известны.
Почему Россия не голосует на Евровидении-2022
Финалисты и победитель Евровидения-2022 определяются голосованием. Важную часть баллов участники Евровидения обычно получают от зрителей. В 2022 году с территории России нельзя проголосовать за конкурсантов на Евровидении. Это подтверждал исполнительный продюсер Клаудио Фазуло. В таком решении нужно учитывать такую последовательность событий:
- Россия исключена из числа участников Евровидения-2022;
- Российские вещатели вышли из Европейского вещательного союза (EBU);
- Голосование возможно только на территории стран-участниц Евровидения.
В 2021 году Россия участвовала в Евровидении: за страну выступала певица Манижа. Она заняла итоговое девятое место и получила в голосовании 204 балла. Италия в том же голосовании заработала 524 балла. Там суммировались результаты голосования профессионального жюри и телезрителей. Великобритания в итоге вообще набрала ноль голосов в финале Евровидения.
Исключение России из Евровидения-2022 – это не единственная проблема за последние пять лет. В 2018 году Юлия Самойлова не вышла в финал конкурса, когда в полуфинале испортила выступление из-за заминки. Тогда она набрала всего 65 баллов и стала 15-й. В 2020 году на Евровидение от России отобралась группа Little Big, но из-за пандемии конкурс был отменен.
Как обычно устроено зрительское голосование на Евровидении
Текущая система голосования на Евровидении действует с 2016 года. По ней голосование собирается из двух составляющих – жюри и зрителей. В каждой стране жюри присуждает странам 1-8 баллов, 10 и 12 (лучшим). Дальше по такому же принципу происходит подсчет зрительского голосования. Для зрителей доступны три варианта: официальное приложение, звонок, смс.
Казалось, что добавление голосования через приложение добавит обманы с результатами Евровидения. Пользователи реддита уже пять лет обсуждают голосование зрителей на Евровидении с помощью VPN. Но сделать так без иностранной SIM-карты нельзя. Люди объясняли, что приложение перенаправляет абонента на страницу со звонком или смс.
Другие способы зрительского голосования прояснял Первый канал. В 2021 году там официально транслировалось Евровидение на территории России. Упрощенно и при нормальных условиях все было так: «Участниками голосования могут стать любые физические лица, проживающие на территории России». От иностранцев требовалась SIM-карта любого российского оператора.
Окно голосования для телезрителей обычно открывается сразу после исполнения заключительной песни. Отправлять голоса после этого можно 15 минут – дальше голосование закрывается. За всем следит компания Digame mobile GmbH. Она сотрудничает с EBU с 2004 года. Она собирает результаты голосования жюри и зрителей и следит за исполнением всех правил.
Как гражданам России можно проголосовать на Евровидении-2022
Единственный способ – легально проживать на территории страны-участницы Евровидения-2022 в момент голосования и иметь местную SIM-карту. Но в той же Великобритании могут быть сложности. В Англии и Северной Ирландии на Евровидении-2022 голосуют граждане и проживающие там люди из стран ЕС. Зато в Шотландии и Уэльсе – уже все, кто там живет.
Проживающие в России иностранцы таким же образом теряют право голоса на Евровидении-2022. Сейчас здесь работает то территориальное правило, на которое ссылался Фазуло. Голосование на Евровидении идет по границам страны, а не по гражданству. Участвуют только территории тех стран, представители которых выступают в конкретном полуфинале или финале.
Тут же важно, что жители страны не могут голосовать на Евровидении-2022 за собственного участника. Это прописано в правилах Евровидения. Поэтому из Финляндии нельзя отдать голос за группу The Rasmus, из Великобритании – за тиктокера Сэма Райдера. Это надо учитывать тем россиянам, у кого остается легальная возможность для голосования из другой страны.