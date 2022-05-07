Как голосовать на Евровидении-2022: что делать гражданам России, какие правила нужно учитывать

В 2021 году Россия участвовала в Евровидении: за страну выступала певица Манижа. Она заняла итоговое девятое место и получила в голосовании 204 балла. Италия в том же голосовании заработала 524 балла. Там суммировались результаты голосования профессионального жюри и телезрителей. Великобритания в итоге вообще набрала ноль голосов в финале Евровидения.

Исключение России из Евровидения-2022 – это не единственная проблема за последние пять лет. В 2018 году Юлия Самойлова не вышла в финал конкурса, когда в полуфинале испортила выступление из-за заминки. Тогда она набрала всего 65 баллов и стала 15-й. В 2020 году на Евровидение от России отобралась группа Little Big, но из-за пандемии конкурс был отменен.

Как обычно устроено зрительское голосование на Евровидении

Текущая система голосования на Евровидении действует с 2016 года. По ней голосование собирается из двух составляющих – жюри и зрителей. В каждой стране жюри присуждает странам 1-8 баллов, 10 и 12 (лучшим). Дальше по такому же принципу происходит подсчет зрительского голосования. Для зрителей доступны три варианта: официальное приложение, звонок, смс.