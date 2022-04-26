Евровидение
Страны-участницы на Евровидении-2022
Евровидение-2022 пройдет в итальянском Турине: полуфиналы намечены на 10 и 12 мая, финал – на 14 мая.
В конкурсе поучаствуют 40 стран. Россия не будет представлена.
Кто участвует в Евровидении-2022
Все 40 участников:
- 🇺🇦 Украина: Kalush Orchestra – Stefania.
- 🇮🇹 Италия: Mahmood & Blanco – Brividi.
- 🇸🇪 Швеция: Cornelia Jakobs – Hold Me Closer.
- 🇬🇧 Великобритания: Sam Ryder – Space Man.
- 🇪🇸 Испания: Chanel – SloMo.
- 🇵🇱 Польша: Ochman – River.
- 🇬🇷 Греция: Amanda Tenfjord – Die Together.
- 🇳🇴 Норвегия: Subwoolfer – Give That Wolf a Banana.
- 🇳🇱 Нидерланды: S10 – De Diepte.
- 🇷🇸 Сербия: Konstrakta – In Corpore Sano.
- 🇦🇺 Австралия: Sheldon Riley – Not the Same.
- 🇫🇷 Франция: Alvan & Ahez – Fulenn.
- 🇨🇭 Швейцария: Marius Bear – Boys Do Cry.
- 🇵🇹 Португалия: Maro –Saudade, saudade.
- 🇫🇮 Финляндия: The Rasmus – Jezebel.
- 🇪🇪 Эстония: Stefan - Hope.
- 🇨🇾 Кипр: Andromache – Ela.
- 🇦🇿 Азербайджан: Nadir Rustamli – Fade To Black.
- 🇧🇪 Бельгия: Jérémie Makiese – Miss You.
- 🇸🇲 Сан-Марино: Achille Lauro – Stripper.
- 🇲🇹 Мальта: Emma Muscat – I Am What I Am.
- 🇭🇷 Хорватия: Mia Dimšić – Guilty Pleasure.
- 🇱🇻 Латвия: Citi Zēni – Eat Your Salad.
- 🇱🇹 Литва: Monika Liu – Sentimentai.
- 🇲🇪 Черногория: Vladana – Breathe.
- 🇷🇴 Румыния: WRS – Llámame.
- 🇲🇰 Северная Македония: Andrea – Circles.
- 🇦🇲 Армения: Rosa Linn – Snap.
- 🇬🇪 Грузия: Circus Mircus – Lock Me In.
- 🇦🇱 Албания: Ronela Hajati – Sekret.
- 🇩🇪 Германия: Malik Harris – Rockstars.
- 🇲🇩 Молдавия: Z. şi Zdub & F. Advahov – Trenuleţul.
- 🇦🇹 Австрия: LUM!X & Pia Maria – Halo.
- 🇮🇸 Исландия: Systur – Með hækkandi sól.
- 🇩🇰 Дания: Reddi – The Show.
- 🇨🇿 Чехия: We Are Domi – Lights Off.
- 🇮🇱 Израиль: Michael Ben David – I.M.
- 🇧🇬 Болгария: Intelligent Music Project – Intention.
- 🇮🇪 Ирландия: Brooke Scullion – That's Rich.
- 🇸🇮 Словения: LPS – Disko.
Участники первого полуфинала Евровидения-2022
Первый полуфинал состоится 10 мая. В нем поучаствуют 17 команд:
- 🇦🇱 Албания
- 🇱🇻 Латвия
- 🇱🇹 Литва
- 🇨🇭 Швейцария
- 🇸🇮 Словения
- 🇺🇦 Украина
- 🇧🇬 Болгария
- 🇳🇱 Нидерланды
- 🇲🇩 Молдавия
- 🇵🇹 Португалия
- 🇭🇷 Хорватия
- 🇩🇰 Дания
- 🇦🇹 Австрия
- 🇮🇸 Исландия
- 🇬🇷 Греция
- 🇳🇴 Норвегия
- 🇦🇲 Армения
Участники второго полуфинала Евровидения-2022
Второй полуфинал состоится 12 мая. В нем поучаствуют 18 команд:
- 🇫🇮 Финляндия
- 🇮🇱 Израиль
- 🇷🇸 Сербия
- 🇦🇿 Азербайджан
- 🇬🇪 Грузия
- 🇲🇹 Мальта
- 🇸🇲 Сан-Марино
- 🇦🇺 Австралия
- 🇨🇾 Кипр
- 🇮🇪 Ирландия
- 🇲🇰 Северная Македония
- 🇪🇪 Эстония
- 🇷🇴 Румыния
- 🇵🇱 Польша
- 🇲🇪 Черногория
- 🇧🇪 Бельгия
- 🇨🇭 Швейцария
- 🇨🇿 Чехия
Участники финала Евровидения-2022
Финал запланирован на 14 мая. В нем будут 25 участников. 20 из них определятся по итогам полуфиналов.
Еще пять известны заранее:
- 🇬🇧 Великобритания
- 🇩🇪 Германия
- 🇪🇸 Испания
- 🇮🇹 Италия
- 🇫🇷 Франция
В соответствии с правилами конкурса пятерка автоматических финалистов состоит из представителей стран «Большой пятерки» «Евровидения» (стран — основательниц конкурса).
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