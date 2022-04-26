Страны-участницы на Евровидении-2022

Евровидение-2022 пройдет в итальянском Турине: полуфиналы намечены на 10 и 12 мая, финал – на 14 мая.

В конкурсе поучаствуют 40 стран. Россия не будет представлена.

Кто участвует в Евровидении-2022

Все 40 участников:

🇺🇦 Украина : Kalush Orchestra – Stefania.

: Kalush Orchestra – Stefania. 🇮🇹 Италия : Mahmood & Blanco – Brividi.

: Mahmood & Blanco – Brividi. 🇸🇪 Швеция : Cornelia Jakobs – Hold Me Closer.

: Cornelia Jakobs – Hold Me Closer. 🇬🇧 Великобритания : Sam Ryder – Space Man.

: Sam Ryder – Space Man. 🇪🇸 Испания : Chanel – SloMo.

: Chanel – SloMo. 🇵🇱 Польша : Ochman – River.

: Ochman – River. 🇬🇷 Греция : Amanda Tenfjord – Die Together.

: Amanda Tenfjord – Die Together. 🇳🇴 Норвегия : Subwoolfer – Give That Wolf a Banana.

: Subwoolfer – Give That Wolf a Banana. 🇳🇱 Нидерланды : S10 – De Diepte.

: S10 – De Diepte. 🇷🇸 Сербия : Konstrakta – In Corpore Sano.

: Konstrakta – In Corpore Sano. 🇦🇺 Австралия : Sheldon Riley – Not the Same.

: Sheldon Riley – Not the Same. 🇫🇷 Франция : Alvan & Ahez – Fulenn.

: Alvan & Ahez – Fulenn. 🇨🇭 Швейцария : Marius Bear – Boys Do Cry.

: Marius Bear – Boys Do Cry. 🇵🇹 Португалия : Maro –Saudade, saudade.

: Maro –Saudade, saudade. 🇫🇮 Финляндия : The Rasmus – Jezebel.

: The Rasmus – Jezebel. 🇪🇪 Эстония : Stefan - Hope.

: Stefan - Hope. 🇨🇾 Кипр : Andromache – Ela.

: Andromache – Ela. 🇦🇿 Азербайджан : Nadir Rustamli – Fade To Black.

: Nadir Rustamli – Fade To Black. 🇧🇪 Бельгия : Jérémie Makiese – Miss You.

: Jérémie Makiese – Miss You. 🇸🇲 Сан-Марино : Achille Lauro – Stripper.

: Achille Lauro – Stripper. 🇲🇹 Мальта : Emma Muscat – I Am What I Am.

: Emma Muscat – I Am What I Am. 🇭🇷 Хорватия : Mia Dimšić – Guilty Pleasure.

: Mia Dimšić – Guilty Pleasure. 🇱🇻 Латвия : Citi Zēni – Eat Your Salad.

: Citi Zēni – Eat Your Salad. 🇱🇹 Литва : Monika Liu – Sentimentai.

: Monika Liu – Sentimentai. 🇲🇪 Черногория : Vladana – Breathe.

: Vladana – Breathe. 🇷🇴 Румыния : WRS – Llámame.

: WRS – Llámame. 🇲🇰 Северная Македония : Andrea – Circles.

: Andrea – Circles. 🇦🇲 Армения : Rosa Linn – Snap.

: Rosa Linn – Snap. 🇬🇪 Грузия : Circus Mircus – Lock Me In.

: Circus Mircus – Lock Me In. 🇦🇱 Албания : Ronela Hajati – Sekret.

: Ronela Hajati – Sekret. 🇩🇪 Германия : Malik Harris – Rockstars.

: Malik Harris – Rockstars. 🇲🇩 Молдавия : Z. şi Zdub & F. Advahov – Trenuleţul.

: Z. şi Zdub & F. Advahov – Trenuleţul. 🇦🇹 Австрия : LUM!X & Pia Maria – Halo.

: LUM!X & Pia Maria – Halo. 🇮🇸 Исландия : Systur – Með hækkandi sól.

: Systur – Með hækkandi sól. 🇩🇰 Дания : Reddi – The Show.

: Reddi – The Show. 🇨🇿 Чехия : We Are Domi – Lights Off.

: We Are Domi – Lights Off. 🇮🇱 Израиль : Michael Ben David – I.M.

: Michael Ben David – I.M. 🇧🇬 Болгария : Intelligent Music Project – Intention.

: Intelligent Music Project – Intention. 🇮🇪 Ирландия : Brooke Scullion – That's Rich.

: Brooke Scullion – That's Rich. 🇸🇮 Словения: LPS – Disko.

Участники первого полуфинала Евровидения-2022

Первый полуфинал состоится 10 мая. В нем поучаствуют 17 команд:

🇦🇱 Албания 🇱🇻 Латвия 🇱🇹 Литва 🇨🇭 Швейцария 🇸🇮 Словения 🇺🇦 Украина 🇧🇬 Болгария 🇳🇱 Нидерланды 🇲🇩 Молдавия 🇵🇹 Португалия 🇭🇷 Хорватия 🇩🇰 Дания 🇦🇹 Австрия 🇮🇸 Исландия 🇬🇷 Греция 🇳🇴 Норвегия 🇦🇲 Армения

Участники второго полуфинала Евровидения-2022

Второй полуфинал состоится 12 мая. В нем поучаствуют 18 команд:

🇫🇮 Финляндия 🇮🇱 Израиль 🇷🇸 Сербия 🇦🇿 Азербайджан 🇬🇪 Грузия 🇲🇹 Мальта 🇸🇲 Сан-Марино 🇦🇺 Австралия 🇨🇾 Кипр 🇮🇪 Ирландия 🇲🇰 Северная Македония 🇪🇪 Эстония 🇷🇴 Румыния 🇵🇱 Польша 🇲🇪 Черногория 🇧🇪 Бельгия 🇨🇭 Швейцария 🇨🇿 Чехия

Участники финала Евровидения-2022

Финал запланирован на 14 мая. В нем будут 25 участников. 20 из них определятся по итогам полуфиналов.

Еще пять известны заранее:

🇬🇧 Великобритания

🇩🇪 Германия

🇪🇸 Испания

🇮🇹 Италия

🇫🇷 Франция

В соответствии с правилами конкурса пятерка автоматических финалистов состоит из представителей стран «Большой пятерки» «Евровидения» (стран — основательниц конкурса).