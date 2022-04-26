Евровидение
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#Евровидение

Страны-участницы на Евровидении-2022

Арена «Пала Альпитур», где пройдет конкурс

«Пала Альпитур»

Евровидение-2022 пройдет в итальянском Турине: полуфиналы намечены на 10 и 12 мая, финал – на 14 мая.

В конкурсе поучаствуют 40 стран. Россия не будет представлена.

Кто участвует в Евровидении-2022

Все 40 участников:

  • 🇺🇦 Украина: Kalush Orchestra – Stefania.
  • 🇮🇹 Италия: Mahmood & Blanco – Brividi.
  • 🇸🇪 Швеция: Cornelia Jakobs – Hold Me Closer.
  • 🇬🇧 Великобритания: Sam Ryder – Space Man.
  • 🇪🇸 Испания: Chanel – SloMo.
  • 🇵🇱 Польша: Ochman – River.
  • 🇬🇷 Греция: Amanda Tenfjord – Die Together.
  • 🇳🇴 Норвегия: Subwoolfer – Give That Wolf a Banana.
  • 🇳🇱 Нидерланды: S10 – De Diepte.
  • 🇷🇸 Сербия: Konstrakta – In Corpore Sano.
  • 🇦🇺 Австралия: Sheldon Riley – Not the Same.
  • 🇫🇷 Франция: Alvan & Ahez – Fulenn.
  • 🇨🇭 Швейцария: Marius Bear – Boys Do Cry.
  • 🇵🇹 Португалия: Maro –Saudade, saudade.
  • 🇫🇮 Финляндия: The Rasmus – Jezebel.
  • 🇪🇪 Эстония: Stefan - Hope.
  • 🇨🇾 Кипр: Andromache – Ela.
  • 🇦🇿 Азербайджан: Nadir Rustamli – Fade To Black.
  • 🇧🇪 Бельгия: Jérémie Makiese – Miss You.
  • 🇸🇲 Сан-Марино: Achille Lauro – Stripper.
  • 🇲🇹 Мальта: Emma Muscat – I Am What I Am.
  • 🇭🇷 Хорватия: Mia Dimšić – Guilty Pleasure.
  • 🇱🇻 Латвия: Citi Zēni – Eat Your Salad.
  • 🇱🇹 Литва: Monika Liu – Sentimentai.
  • 🇲🇪 Черногория: Vladana – Breathe.
  • 🇷🇴 Румыния: WRS – Llámame.
  • 🇲🇰 Северная Македония: Andrea – Circles.
  • 🇦🇲 Армения: Rosa Linn – Snap.
  • 🇬🇪 Грузия: Circus Mircus – Lock Me In.
  • 🇦🇱 Албания: Ronela Hajati – Sekret.
  • 🇩🇪 Германия: Malik Harris – Rockstars.
  • 🇲🇩 Молдавия: Z. şi Zdub & F. Advahov – Trenuleţul.
  • 🇦🇹 Австрия: LUM!X & Pia Maria – Halo.
  • 🇮🇸 Исландия: Systur – Með hækkandi sól.
  • 🇩🇰 Дания: Reddi – The Show.
  • 🇨🇿 Чехия: We Are Domi – Lights Off.
  • 🇮🇱 Израиль: Michael Ben David – I.M.
  • 🇧🇬 Болгария: Intelligent Music Project – Intention.
  • 🇮🇪 Ирландия: Brooke Scullion – That's Rich.
  • 🇸🇮 Словения: LPS – Disko.

Участники первого полуфинала Евровидения-2022

Первый полуфинал состоится 10 мая. В нем поучаствуют 17 команд:

  1. 🇦🇱 Албания
  2. 🇱🇻 Латвия
  3. 🇱🇹 Литва
  4. 🇨🇭 Швейцария
  5. 🇸🇮 Словения
  6. 🇺🇦 Украина
  7. 🇧🇬 Болгария
  8. 🇳🇱 Нидерланды
  9. 🇲🇩 Молдавия
  10. 🇵🇹 Португалия
  11. 🇭🇷 Хорватия
  12. 🇩🇰 Дания
  13. 🇦🇹 Австрия
  14. 🇮🇸 Исландия
  15. 🇬🇷 Греция
  16. 🇳🇴 Норвегия
  17. 🇦🇲 Армения

Участники второго полуфинала Евровидения-2022

Второй полуфинал состоится 12 мая. В нем поучаствуют 18 команд:

  1. 🇫🇮 Финляндия
  2. 🇮🇱 Израиль
  3. 🇷🇸 Сербия
  4. 🇦🇿 Азербайджан
  5. 🇬🇪 Грузия
  6. 🇲🇹 Мальта
  7. 🇸🇲 Сан-Марино
  8. 🇦🇺 Австралия
  9. 🇨🇾 Кипр
  10. 🇮🇪 Ирландия
  11. 🇲🇰 Северная Македония
  12. 🇪🇪 Эстония
  13. 🇷🇴 Румыния
  14. 🇵🇱 Польша
  15. 🇲🇪 Черногория
  16. 🇧🇪 Бельгия
  17. 🇨🇭 Швейцария
  18. 🇨🇿 Чехия

Участники финала Евровидения-2022

Финал запланирован на 14 мая. В нем будут 25 участников. 20 из них определятся по итогам полуфиналов.

Еще пять известны заранее:

  • 🇬🇧 Великобритания
  • 🇩🇪 Германия
  • 🇪🇸 Испания
  • 🇮🇹 Италия
  • 🇫🇷 Франция

В соответствии с правилами конкурса пятерка автоматических финалистов состоит из представителей стран «Большой пятерки» «Евровидения» (стран — основательниц конкурса).

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