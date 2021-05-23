Евровидение
Все результаты Евровидения-2021
3 часа назад
Завершился песенный конкурс Евровидение-2021. Манижа представляла Россию. Она заняла девятое место, набрав 204 балла.
Великобритания получила 0 баллов от зрителей и профессионального жюри. Италия выиграла Евровидение с результатом 524 балла. Отрыв от второго места составил 25 баллов.
Все результаты:
1. Италия – 524
2. Франция – 499
3. Швейцария – 432
4. Исландия – 378
5. Украина – 364
6. Финляндия – 301
7. Мальта – 255
8. Литва – 220
9. Россия – 204
10. Греция – 170
11. Болгария – 170
12. Португалия – 153
13. Молдавия – 115
14. Швеция – 109
15. Сербия – 102
16. Кипр – 94
17. Израиль – 93
18. Норвегия – 75
19. Бельгия – 74
20. Азербайджан – 65
21. Албания – 57
22. Сан-Марино – 50
23 Нидерланды – 11
24. Испания – 6
25. Германия – 3
26. Великобритания – 0
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