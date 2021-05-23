Евровидение
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#Евровидение

Все результаты Евровидения-2021

3 часа назад

Завершился песенный конкурс Евровидение-2021. Манижа представляла Россию. Она заняла девятое место, набрав 204 балла.

Великобритания получила 0 баллов от зрителей и профессионального жюри. Италия выиграла Евровидение с результатом 524 балла. Отрыв от второго места составил 25 баллов.

Все результаты:

1. Италия – 524

2. Франция – 499

3. Швейцария – 432

4. Исландия – 378

5. Украина – 364

6. Финляндия – 301

7. Мальта – 255

8. Литва – 220

9. Россия – 204

10. Греция – 170

11. Болгария – 170

12. Португалия – 153 

13. Молдавия – 115

14. Швеция – 109

15. Сербия – 102

16. Кипр – 94

17. Израиль – 93

18. Норвегия – 75

19. Бельгия – 74

20. Азербайджан – 65

21. Албания – 57

22. Сан-Марино – 50

23 Нидерланды – 11

24. Испания – 6

25. Германия – 3

26. Великобритания – 0

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
твиттер Евровидения
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