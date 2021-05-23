Все результаты Евровидения-2021

Завершился песенный конкурс Евровидение-2021. Манижа представляла Россию. Она заняла девятое место, набрав 204 балла.

Великобритания получила 0 баллов от зрителей и профессионального жюри. Италия выиграла Евровидение с результатом 524 балла. Отрыв от второго места составил 25 баллов.