Где и когда смотреть прямые трансляции Евровидения-2022

Где смотреть первый полуфинал Евровидения-2022

Первый полуфинал Евровидения-2022 начнется 10 мая в 22:00 по Москве.

Официальную трансляцию Евровидения-2022 в своих странах проведут национальные вещатели. Они входят в состав Европейского вещательного союза (EBU). У России такой привилегии не будет. Когда Первый канал, ВГТРК и Радио дом «Останкино» узнали об исключении России из списка участников Евровидения, они вышли из EBU. Легального эфира на русском языке не будет.

Все оставшиеся вещатели (проверяйте страны по списку участников) будут транслировать Евровидение-2022 на свою территорию. Похожая история происходила с «Оскаром-2022», который ABC показывал для американских зрителей. Там проблема решалась через включение американского VPN. После этого ABC без сбоев работал на территории России во время «Оскара».

Иностранные сайты рекомендуют просмотр Евровидения-2022 онлайн и бесплатно через VPN в сервисе BBC iPlayer. Есть и легальный вариант, по которому можно смотреть выступления участников. На ютуб-канале Евровидения видео появятся отдельно и в хорошем качестве. Там же уже есть и уникальные записи других треков от участников для Eurovision House Party 2022.

Например, акустическая версия песни In The Shadows от The Rasmus: