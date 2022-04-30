Где и когда смотреть прямые трансляции Евровидения-2022
Песенный конкурс Евровидение-2022 состоится в Турине с 10 по 14 мая 2022 года. Мероприятие рассчитано на три конкурсных дня: в них пройдут два полуфинала и финал. Уже определены ведущие Евровидения, анонсированы все концерты. Россия исключена из состава участников Евровидения-2022. Всего там выступят представители 40 стран: пять из них уже прошли в финал.
Где смотреть первый полуфинал Евровидения-2022
Первый полуфинал Евровидения-2022 начнется 10 мая в 22:00 по Москве.
Официальную трансляцию Евровидения-2022 в своих странах проведут национальные вещатели. Они входят в состав Европейского вещательного союза (EBU). У России такой привилегии не будет. Когда Первый канал, ВГТРК и Радио дом «Останкино» узнали об исключении России из списка участников Евровидения, они вышли из EBU. Легального эфира на русском языке не будет.
Все оставшиеся вещатели (проверяйте страны по списку участников) будут транслировать Евровидение-2022 на свою территорию. Похожая история происходила с «Оскаром-2022», который ABC показывал для американских зрителей. Там проблема решалась через включение американского VPN. После этого ABC без сбоев работал на территории России во время «Оскара».
Иностранные сайты рекомендуют просмотр Евровидения-2022 онлайн и бесплатно через VPN в сервисе BBC iPlayer. Есть и легальный вариант, по которому можно смотреть выступления участников. На ютуб-канале Евровидения видео появятся отдельно и в хорошем качестве. Там же уже есть и уникальные записи других треков от участников для Eurovision House Party 2022.
Например, акустическая версия песни In The Shadows от The Rasmus:
Где смотреть второй полуфинал Евровидения-2022
Второй полуфинал Евровидения-2022 начнется 12 мая в 22:00 по Москве.
Для просмотра нужно воспользоваться тем же способом. Все трансляции Евровидения-2022 проходят в одном стиле. Обычно один вещатель транслирует три конкурсных дня. Важно, что на Евровидении будут еще и репетиции перед выступлениями. Чаще всего они проходят в закрытом режиме, но отдельные кадры появятся и с этих выступлений. Их трансляции будут проходить только в Турине.
Где смотреть финал Евровидения-2022
Финал Евровидения-2022 начнется 14 мая в 22:00 по Москве.
В 2021 году мероприятие полностью транслировал официальный ютуб-канал Евровидения. Та трансляция шла без комментариев и вывода результатов голосования на экран. Она была доступна почти во всех странах. Исключения: Австралия, Греция, Латвия, Литва, Украина, США и Великобритания. В 2022 году сайт Евровидения пока не объявлял, будет ли ютуб-трансляция.
Если трансляция все-таки состоится, она затронет и оба полуфинала.
Что еще надо знать о трансляциях и видео по Евровидению-2022
У Евровидения-2022 заявлены официальные партнеры и спонсоры. Мы подробно рассказывали о них в отдельном материале. Одним из них стал тикток – это развлекательный партнер Евровидения-2022. Анонсировано создание эксклюзивного контента. От Великобритании в Евровидении участвует тиктокер Сэм Райдер. Он собрал на каверах 12 миллионов подписчиков.
В качестве принимающей страны Италия войдет в историю из-за трансляции Евровидения: она впервые запланирована в разрешении 4К. Все будет проведено на специальном канале вещателя – Rai 4К. Об этом рассказывало информационное агентство ANSA. Показ в Ultra HD качестве итальянцы откроют и для конкурирующих вещательных компаний – он останется бесплатным.
Официальный сайт Евровидения утверждает, что ежегодно трансляции конкурса смотрят около 200 миллионов человек. Там же есть подборка уникальных программ, которые вещатели подготовили к Евровидению-2022. Так Нидерланды выпустят серию документальных фильмов: о подготовке участника к поездке, о странах и даже о музыкальной истории Евровидения.