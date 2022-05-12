Почему на Евровидении запрещены живые инструменты: да, все музыканты на сцене только делают вид, что играют

Запрет живых инструментов прописан в правилах – организаторы следят, чтобы их не подключили

Выдержка из материала об устройстве Евровидения: «Каждое выступление должно исполняться вживую. При этом использование живых инструментов запрещено». В подробной версии это прописано так: «Запрещается подключать инструменты для живой игры на сцене. Вещательная компания и Исполнительный супервайзер EBC должны проверить соблюдение этого правила».

В 2021 году из-за пандемии действовали еще и поясняющие подробности. Каждый участник заранее записывал полное живое выступление для Евровидения. Если сдавал положительный тест на коронавирус, оно могло в любых условиях попасть в телеэфир. Организаторы поступили так, чтобы снова не отменять конкурс из-за пандемии. В 2020-м Евровидение не проводилось.

Важное пояснение: при каждом исполнении на Евровидении действительно обязателен живой вокал. С этим у участников уже возникали проблемы – это касалось и России. Из-за вокальных ошибок не совсем получилось выступление Юлии Самойловой на Евровидении-2018. Она выступала во втором полуфинале и тогда по результатам голосования не прошла в финал Евровидения.