Почему на Евровидении запрещены живые инструменты: да, все музыканты на сцене только делают вид, что играют
Евровидение-2022 проходит в Турине. Там выступают представители 40 европейских стран. Все музыканты делают к Евровидению специальные номера: готовят костюмы и добавляют креативные декорации.
На любом Евровидении участники выступают в разных жанрах – в 2022 году приехала даже рок-группа The Rasmus. Но все музыканты по-настоящему не играют на живых инструментах во время полуфиналов и финала.
Запрет живых инструментов прописан в правилах – организаторы следят, чтобы их не подключили
Выдержка из материала об устройстве Евровидения: «Каждое выступление должно исполняться вживую. При этом использование живых инструментов запрещено». В подробной версии это прописано так: «Запрещается подключать инструменты для живой игры на сцене. Вещательная компания и Исполнительный супервайзер EBC должны проверить соблюдение этого правила».
В 2021 году из-за пандемии действовали еще и поясняющие подробности. Каждый участник заранее записывал полное живое выступление для Евровидения. Если сдавал положительный тест на коронавирус, оно могло в любых условиях попасть в телеэфир. Организаторы поступили так, чтобы снова не отменять конкурс из-за пандемии. В 2020-м Евровидение не проводилось.
Важное пояснение: при каждом исполнении на Евровидении действительно обязателен живой вокал. С этим у участников уже возникали проблемы – это касалось и России. Из-за вокальных ошибок не совсем получилось выступление Юлии Самойловой на Евровидении-2018. Она выступала во втором полуфинале и тогда по результатам голосования не прошла в финал Евровидения.
Инструментальные партии на Евровидении записываются заранее – еще до всех выступлений это делают сами участники. На сцене они имитируют игру на гитаре, бьют по барабанам – звук идет из инструментальной фонограммы. Записывать вокальные части запрещено. Но запрет на использование живых инструментов во время выступления действовал не всегда.
Что надо знать об изменениях в этом правиле Евровидения:
- До 1972 года каждый вещатель предоставлял оркестр для выступления на конкурсе. Записи запрещены;
- Тогда с вокалистами выступал оркестр в классическом понимании: у него был дирижер с палочкой;
- Позже организаторы разрешили предварительные записи, но и играть с оркестром участники все еще могли;
- В 1999 году организаторы официально убрали живой оркестр из состава участников конкурса.
Конкурс в Иерусалиме стал первым, где музыканты могли выступать без оркестрового сопровождения. За все время через Евровидение прошли 346 оркестровых дирижеров. Со многими из них записаны отдельные интервью об их участии в конкурсе. Сейчас на сцене Евровидения могут одновременно находиться максимум шесть человек – без любого оркестра.
В 2004-м все было официально закреплено: инструментальные партии записываются заранее. Хотя Нидерланды продвигали инициативу по возвращению живого оркестра, который смог бы отрепетировать и сыграть песни со всеми группами. В те годы назывались две основные причины такого решения: не все согласятся сыграть с оркестром, технический прогресс меняет все.
Почему в современной истории Евровидения по-прежнему запрещены живые инструменты
Правила финального этапа Евровидения отличаются от отборочных. На фестивалях и выступлениях внутри страны песня обычно исполняется с живыми инструментами. Так происходит и на репетициях до приезда на Евровидение. И только на прогонах в финальном этапе пробуется такой вариант – на Евровидении репетиции соответствуют итоговому исполнению.
Решения по отмене живых инструментов завязаны на Европейском вещательном союзе (EBU или EBC). Именно с ним согласовываются все правила. Официальный сайт Евровидения даже после запрета живых инструментов все равно рассказывал об их важности. Например, писал о расположении барабанов на сцене, которое делало выступление участников ярче и интереснее.
Metro показывал одну из возможных причин, почему на Евровидении запрещена игра на живых инструментах. Это видно на примере выступления Чехии. В 2019 году зрители жаловались на имитацию от барабанщика: в материале рассказано, что он даже при желании не показал бы живую игру. Причина: «Скорее всего, чтобы избежать технических проблем со звуком».
BBC подробно объяснял, почему эти проблемы вообще могут возникнуть. Пауза между выступлениями участников – 30 секунд. За это время одни музыканты должны покинуть сцену, а новые – на нее зайти. Поэтому у них банально не хватит времени на проверку и настройку живого оборудования. Приходится имитировать игру и выступать под инструментальную фонограмму.
На реддите есть отдельная ветка с обсуждением этого решения организаторов. Основные версии похожи: у группы нет времени на саундчек и проверку звука. Отсюда возникает и другая опасность – нарушение важнейшего правила Евровидения. Максимальная продолжительность песни составляет три минуты. Это завязано на трансляциях и равенстве всех участников конкурса.
Запрет на живые инструменты – одно из правил, отмену которого продвигают фанаты. Об этом написаны и колонки. Выдержка из одной: «Представьте энергию, созданную Lordi или maNga, подключенную к усилителям, готовым к работе и к настоящему взрыву на арене». Параллельно автор материала Бен Робертсон называет все это техническим вызовом для организаторов.
Как участники реагируют на это правило Евровидения – какие плюсы и минусы
Дания не прошла в финал Евровидения-2022. На конкурсе ее представляла группа REDDI. Участники жаловались перед стартом: «Мы всю жизнь репетировали живую игру. Так легче, чем притворяться. Представьте, что вы разговариваете, а звуков нет. Вы привыкли к звукам при нажатии определенных кнопок. Теперь так не происходит: кнопка есть, но звук не идет».
На Евровидении-2022 похожая история произошла с Болгарией. Ее представляла группа Intelligent Music Project с песней Intention. Итог – вылет в полуфинале. Так болгары рассказывали об игре на живых инструментах: «Мы привыкли играть живую музыку, поэтому осталась привычка исполнять эту песню вживую». Они пояснили – запрет связан с техническими причинами и его надо уважать.
Доходило и до того, что участники Евровидения обращались к организаторам для возможной отмены запрета на живые инструменты. С таким предложением в 2014 году выступала Тинкара Ковач из Словении. Объясняла это так, что она слишком привязана к своей флейте и не может исполнять без живого звука. Европейский вещательный союз отклонил ее просьбу.
Зато иногда и в таком правиле можно найти плюсы. Участник Евровидения от Исландии Дади Фрейр рассказывал, что на сцене такая ситуация позволяла группе иметь право на ошибку: «На Евровидении нельзя играть на инструментах. Все заранее записано. Вы должны все имитировать – это дает вам небольшую дистанцию». Поэтому на сцене все зависит только от живого исполнения.
Сайт SBS подробно объяснял подготовку к проведению Евровидения-2016. Отдельная часть касалась выступлений конкурсантов. В том материале показано на примере, что сотрудники Евровидения следят за инструментальной имитацией на сцене. Некоторые музыканты выходят на сцену с инструментами, но иногда даже на барабаны наносится специальная резиновая обшивка.
Из-за правила случаются неожиданные скандалы. На Евровидении-2021 победила группа Maneskin, поэтому текущий конкурс проводится в Италии. Ведущий того Евровидения отмечал громкое звучание гитар. Британский комик Билл Бейли публично ответил на это: «Вот в чем дело, Джереми. Я уверен, что вы это знаете: живые инструменты запрещены на Евровидении».