Результаты первого полуфинала Евровидения-2022

Второй полуфинал пройдет 12 мая. Там выступят 18 стран. Финал, в который попадут 25 участников, состоится 14 мая – туда автоматически квалифицировались Италия, Франция, Германия, Испания и Великобритания.

Фаворит Евровидения-2022 – Украина, которую представляет рэп-группа Kalush Orchestra с песней Stefania. В тройку попали Италия (которая выиграла конкурс в прошлом году) и Швеция.

Удобная навигация по Евровидению-2022: