Евровидение
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#Евровидение

Результаты первого полуфинала Евровидения-2022

Фаворит Евровидения-2022 – Украина

Ютуб-канал Евровидения

В Турине стартовало Евровидение-2022. В первом полуфинале выступили 17 стран. Ранее из конкурса была исключена Россия – 18-й участник полуфинала.

В финал вышли 10 стран:

  • 🇨🇭 Швейцария;
  • 🇦🇲 Армения;
  • 🇮🇸 Исландия;
  • 🇱🇹 Литва;
  • 🇵🇹 Португалия;
  • 🇳🇴 Норвегия;
  • 🇬🇷 Греция;
  • 🇺🇦 Украина;
  • 🇲🇩 Молдавия;
  • 🇳🇱 Нидерланды.

Еще семь стран выбыли: Албания, Латвия, Словения, Болгария, Хорватия, Дания, Австрия.

Кто отказался от участия в Евровидении-2022
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Второй полуфинал пройдет 12 мая. Там выступят 18 стран. Финал, в который попадут 25 участников, состоится 14 мая – туда автоматически квалифицировались Италия, Франция, Германия, Испания и Великобритания.

Фаворит Евровидения-2022 – Украина, которую представляет рэп-группа Kalush Orchestra с песней Stefania. В тройку попали Италия (которая выиграла конкурс в прошлом году) и Швеция.

Удобная навигация по Евровидению-2022:

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Источник:
Гол
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