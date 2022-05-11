Евровидение
Результаты первого полуфинала Евровидения-2022
В Турине стартовало Евровидение-2022. В первом полуфинале выступили 17 стран. Ранее из конкурса была исключена Россия – 18-й участник полуфинала.
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В финал вышли 10 стран:
- 🇨🇭 Швейцария;
- 🇦🇲 Армения;
- 🇮🇸 Исландия;
- 🇱🇹 Литва;
- 🇵🇹 Португалия;
- 🇳🇴 Норвегия;
- 🇬🇷 Греция;
- 🇺🇦 Украина;
- 🇲🇩 Молдавия;
- 🇳🇱 Нидерланды.
Еще семь стран выбыли: Албания, Латвия, Словения, Болгария, Хорватия, Дания, Австрия.
Второй полуфинал пройдет 12 мая. Там выступят 18 стран. Финал, в который попадут 25 участников, состоится 14 мая – туда автоматически квалифицировались Италия, Франция, Германия, Испания и Великобритания.
Фаворит Евровидения-2022 – Украина, которую представляет рэп-группа Kalush Orchestra с песней Stefania. В тройку попали Италия (которая выиграла конкурс в прошлом году) и Швеция.
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