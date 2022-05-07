Онлайн-трансляция финала конкурса Евровидение-2022
Евровидение-2022 состоится в Италии. Финал песенного конкурса пройдет 14 мая и начнется в 22:00 по московскому времени. Мероприятие запланировано в Турине.
В финале Евровидения-2022 выступят 25 стран-участниц. По десять из них выйдут из двух полуфиналов. Пять финалистов известны заранее: Италия, Испания, Франция, Германия, Великобритания.
Официальный ютуб-канал Евровидения проведет прямую трансляция финала конкурса. Она пройдет без комментариев. Эта и другие трансляции доступны по этой официальной ссылке.
Евровидение-2022 нельзя легально смотреть по телевидению в России. Страна исключена из состава участников Евровидения. Первый канал, ВГТРК и Радио дом «Останкино» вышли из Европейского вещательного союза. Поэтому нет легальной трансляции на русском языке.
Вещатели из стран-участниц Евровидения-2022 показывают конкурс на территории собственных стран. Бесплатно смотреть прямой эфир Евровидения-2022 онлайн можно через подключение к соответствующему VPN. Так уже было во время трансляции «Оскара».
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