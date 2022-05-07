Онлайн-трансляция финала конкурса Евровидение-2022

Евровидение-2022 состоится в Италии. Финал песенного конкурса пройдет 14 мая и начнется в 22:00 по московскому времени. Мероприятие запланировано в Турине.

В финале Евровидения-2022 выступят 25 стран-участниц. По десять из них выйдут из двух полуфиналов. Пять финалистов известны заранее: Италия, Испания, Франция, Германия, Великобритания.

Официальный ютуб-канал Евровидения проведет прямую трансляция финала конкурса. Она пройдет без комментариев. Эта и другие трансляции доступны по этой официальной ссылке.