Евровидение
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#Евровидение

Страны-участницы второго полуфинала Евровидения-2022

Песенный конкурс Евровидение-2022 пройдет в Турине с 10 по 14 мая. Там выступят представители 40 стран. Второй полуфинал Евровидения-2022 состоится 12 мая и начнется в 22:00 по Москве.

Каждый полуфинал на Евровидении-2022 – это этап предварительного отбора перед финалом. Пять стран попадают туда автоматически: Италия, Франция, Германия, Испания, Великобритания.

Во втором полуфинале выступят 18 исполнителей. Из-за исключения России здесь будет больше участников, чем в первом полуфинале (17). Из каждого полуфинала в финал пройдут по десять стран.

В каком порядке будут выступать конкурсанты Евровидения-2022 во втором полуфинале
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Таким получился список участников второго полуфинала Евровидения-2022:

  1. 🇫🇮 Финляндия;
  2. 🇮🇱 Израиль;
  3. 🇷🇸 Сербия;
  4. 🇦🇿 Азербайджан;
  5. 🇬🇪 Грузия;
  6. 🇲🇹 Мальта;
  7. 🇸🇲 Сан-Марино;
  8. 🇦🇺 Австралия;
  9. 🇨🇾 Кипр;
  10. 🇮🇪 Ирландия;
  11. 🇲🇰 Северная Македония;
  12. 🇪🇪 Эстония;
  13. 🇷🇴 Румыния;
  14. 🇵🇱 Польша;
  15. 🇲🇪 Черногория;
  16. 🇧🇪 Бельгия;
  17. 🇨🇭 Швейцария;
  18. 🇨🇿 Чехия.

Фавориты Евровидения-2022 – какая страна займет первое место

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Источник:
Гол
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