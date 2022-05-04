Страны-участницы второго полуфинала Евровидения-2022

Песенный конкурс Евровидение-2022 пройдет в Турине с 10 по 14 мая. Там выступят представители 40 стран. Второй полуфинал Евровидения-2022 состоится 12 мая и начнется в 22:00 по Москве.

Каждый полуфинал на Евровидении-2022 – это этап предварительного отбора перед финалом. Пять стран попадают туда автоматически: Италия, Франция, Германия, Испания, Великобритания.

Во втором полуфинале выступят 18 исполнителей. Из-за исключения России здесь будет больше участников, чем в первом полуфинале (17). Из каждого полуфинала в финал пройдут по десять стран.