Евровидение
Страны-участницы второго полуфинала Евровидения-2022
Песенный конкурс Евровидение-2022 пройдет в Турине с 10 по 14 мая. Там выступят представители 40 стран. Второй полуфинал Евровидения-2022 состоится 12 мая и начнется в 22:00 по Москве.
Каждый полуфинал на Евровидении-2022 – это этап предварительного отбора перед финалом. Пять стран попадают туда автоматически: Италия, Франция, Германия, Испания, Великобритания.
Во втором полуфинале выступят 18 исполнителей. Из-за исключения России здесь будет больше участников, чем в первом полуфинале (17). Из каждого полуфинала в финал пройдут по десять стран.
Таким получился список участников второго полуфинала Евровидения-2022:
- 🇫🇮 Финляндия;
- 🇮🇱 Израиль;
- 🇷🇸 Сербия;
- 🇦🇿 Азербайджан;
- 🇬🇪 Грузия;
- 🇲🇹 Мальта;
- 🇸🇲 Сан-Марино;
- 🇦🇺 Австралия;
- 🇨🇾 Кипр;
- 🇮🇪 Ирландия;
- 🇲🇰 Северная Македония;
- 🇪🇪 Эстония;
- 🇷🇴 Румыния;
- 🇵🇱 Польша;
- 🇲🇪 Черногория;
- 🇧🇪 Бельгия;
- 🇨🇭 Швейцария;
- 🇨🇿 Чехия.
Фавориты Евровидения-2022 – какая страна займет первое место
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