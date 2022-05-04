В каком порядке будут выступать конкурсанты Евровидения-2022 во втором полуфинале
Даты проведения Евровидения-2022: 10-14 мая. Песенный конкурс в 2022 году состоится в Италии. Он пройдет в Турине на арене PalaOlimpico.
Общее количество участников Евровидения-2022 – 40 стран. Россия была 41-й, но уже исключена из конкурса. В финал автоматически прошли пять стран.
Кто точно выступит в финале: Италия, Франция, Германия, Испания, Великобритания.
В первом полуфинале Евровидения-2022 выступят 17 конкурсантов, во втором – 18. Второй полуфинал Евровидения-2022 пройдет 12 мая и начнется в 22:00 по Москве.
Таким будет порядок выступления стран во втором полуфинале Евровидения-2022:
1. Финляндия;
2. Израиль;
3. Сербия;
4. Азербайджан;
5. Грузия;
6. Мальта;
7. Сан-Марино;
8. Австралия;
9. Кипр;
10. Ирландия;
11. Северная Македония;
12. Эстония;
13. Румыния;
14. Польша;
15. Черногория;
16. Бельгия;
17. Швеция;
18. Чехия.