Евровидение
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#Евровидение

В каком порядке будут выступать конкурсанты Евровидения-2022 во втором полуфинале

Даты проведения Евровидения-2022: 10-14 мая. Песенный конкурс в 2022 году состоится в Италии. Он пройдет в Турине на арене PalaOlimpico.

Общее количество участников Евровидения-2022 – 40 стран. Россия была 41-й, но уже исключена из конкурса. В финал автоматически прошли пять стран.

Кто точно выступит в финале: Италия, Франция, Германия, Испания, Великобритания.

В первом полуфинале Евровидения-2022 выступят 17 конкурсантов, во втором – 18. Второй полуфинал Евровидения-2022 пройдет 12 мая и начнется в 22:00 по Москве.

В каком порядке будут выступать конкурсанты Евровидения-2022 в первом полуфинале
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Таким будет порядок выступления стран во втором полуфинале Евровидения-2022:

1. Финляндия;

2. Израиль;

3. Сербия;

4. Азербайджан;

5. Грузия;

6. Мальта;

7. Сан-Марино;

8. Австралия;

9. Кипр;

10. Ирландия;

11. Северная Македония;

12. Эстония;

13. Румыния;

14. Польша;

15. Черногория;

16. Бельгия;

17. Швеция;

18. Чехия.

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Источник:
Гол
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