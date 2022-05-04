В каком порядке будут выступать конкурсанты Евровидения-2022 во втором полуфинале

Даты проведения Евровидения-2022: 10-14 мая. Песенный конкурс в 2022 году состоится в Италии. Он пройдет в Турине на арене PalaOlimpico.

Общее количество участников Евровидения-2022 – 40 стран. Россия была 41-й, но уже исключена из конкурса. В финал автоматически прошли пять стран.

Кто точно выступит в финале: Италия, Франция, Германия, Испания, Великобритания.

В первом полуфинале Евровидения-2022 выступят 17 конкурсантов, во втором – 18. Второй полуфинал Евровидения-2022 пройдет 12 мая и начнется в 22:00 по Москве.