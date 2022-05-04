В каком порядке будут выступать конкурсанты Евровидения-2022 в первом полуфинале

Евровидение-2022 пройдет с 10 по 14 мая 2022 года. Оно состоится в Италии. Место проведения – Турин.

Всего на Евровидении-2022 выступят представители 40 стран. Пять из них имеют автоматическое место в финале (об этом – тут).

Уже известные участники финала: Италия, Франция, Германия, Испания, Великобритания.

Первый полуфинал состоится 10 мая 2022 года. Время начала – 22:00 по Москве.