Евровидение
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#Евровидение

В каком порядке будут выступать конкурсанты Евровидения-2022 в первом полуфинале

Евровидение-2022 пройдет с 10 по 14 мая 2022 года. Оно состоится в Италии. Место проведения – Турин.

Всего на Евровидении-2022 выступят представители 40 стран. Пять из них имеют автоматическое место в финале (об этом – тут).

Уже известные участники финала: Италия, Франция, Германия, Испания, Великобритания.

Первый полуфинал состоится 10 мая 2022 года. Время начала – 22:00 по Москве.

В каком порядке будут выступать конкурсанты Евровидения-2022 во втором полуфинале
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В таком порядке выступят конкурсанты из первого полуфинала Евровидения-2022:

1. Албания;

2. Латвия;

3. Литва;

4. Швейцария;

5. Словения;

6. Украина;

7. Болгария;

8. Нидерланды;

9. Молдавия;

10. Португалия;

11. Хорватия;

12. Дания;

13. Австрия;

14. Исландия;

15. Греция;

16. Норвегия;

17. Армения.

Из каждого полуфинала Евровидения-2022 в финал выйдут 10 стран. Общее количество участников финала Евровидения-2022 – 25 стран.

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Источник:
Гол
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