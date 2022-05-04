В каком порядке будут выступать конкурсанты Евровидения-2022 в первом полуфинале
Евровидение-2022 пройдет с 10 по 14 мая 2022 года. Оно состоится в Италии. Место проведения – Турин.
Всего на Евровидении-2022 выступят представители 40 стран. Пять из них имеют автоматическое место в финале (об этом – тут).
Уже известные участники финала: Италия, Франция, Германия, Испания, Великобритания.
Первый полуфинал состоится 10 мая 2022 года. Время начала – 22:00 по Москве.
В таком порядке выступят конкурсанты из первого полуфинала Евровидения-2022:
1. Албания;
2. Латвия;
3. Литва;
4. Швейцария;
5. Словения;
6. Украина;
7. Болгария;
8. Нидерланды;
9. Молдавия;
10. Португалия;
11. Хорватия;
12. Дания;
13. Австрия;
14. Исландия;
15. Греция;
16. Норвегия;
17. Армения.
Из каждого полуфинала Евровидения-2022 в финал выйдут 10 стран. Общее количество участников финала Евровидения-2022 – 25 стран.