Кто отказался от участия в Евровидении-2022
Евровидение-2022 пройдет в мае в итальянском Турине, так как именно группа из Италии Maneskin выиграла конкурс прошлого года. Сейчас полуфиналы намечены на 10 и 12 мая, а финал состоится 14 мая.
Евровидение-2022: кто участвует
Изначально в конкурсе 2022 года должна была участвовать 41 страна. Но в конце февраля 2022 года Россия была исключена. Теперь в Евровидении поучаствуют 40 стран.
17 исполнителей заявлены на первый полуфинал, 18 – на второй, а в финал автоматически пробились пять команд.
Евровидение-2022: кто вернулся
Отмечается возвращение Армении и Черногории.
🇲🇪 Черногория последний раз была представлена в 2019 году.
🇦🇲 Армения попала в список участников Евровидения-2020, но конкурс был отменен из-за коронавируса.
Евровидение-2022: кто отказался
🇸🇰 Словакия в июне 2021-го подтвердила, что участвовать не будет. Последний раз она выступала на Евровидении десять лет назад.
🇦🇩 В том же месяце отказ озвучила Андорра – ее на Евровидении вообще не было с 2009-го.
🇧🇾 Третьей страной стала Белоруссия, но потому что ее членство в Европейском вещательном союзе (ЕВС) было приостановлено до 2024 года.
🇱🇺 Через пару месяцев отказался Люксембург: главное препятствие – финансовые ограничения. Притом Люксембург – пятикратный чемпион Евровидения.
🇱🇮 Лихтенштейн еще ни разу не выступал на Евровидении. Может, пора в 2022-м? Но нет, причиной отказа стали высокие расходы.
🇲🇨 Также в августе 2021-го отказалось и Монако, не изъявив желания присоединяться к конкурсу в ближайшем будущем.
🇧🇦 Финансовые трудности помешали заявиться Боснии и Герцеговине – об этом стало известно осенью. Она до сих пор под санкциями из-за большого финансового долга перед ЕВС.
🇭🇺 Венгрия в своем национальном конкурсе вообще не упоминала Евровидение, да и по правилам с нормами Евровидения он не совпадает, так что еще осенью 2021-го стало ясно, что не будет и венгров.
🇹🇷 Тогда же в заявочном листе ЕВС не оказалось и Турции, которая не участвует с 2012 года.
🇲🇦 Марокко выступало один раз, но в дальнейшем отказывалось из-за участия Израиля. В 2020 году между ними был подписан договор о нормализации отношений, но Марокко так и не вернулось на Евровидение.
Пока от Европы на Евровидении не выступали только три страны. Это Лихтенштейн, Ватикан и Косово.