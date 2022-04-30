Кто отказался от участия в Евровидении-2022

17 исполнителей заявлены на первый полуфинал, 18 – на второй, а в финал автоматически пробились пять команд.

Евровидение-2022: кто вернулся

Отмечается возвращение Армении и Черногории.

🇲🇪 Черногория последний раз была представлена в 2019 году.

🇦🇲 Армения попала в список участников Евровидения-2020, но конкурс был отменен из-за коронавируса.

Евровидение-2022: кто отказался

🇸🇰 Словакия в июне 2021-го подтвердила, что участвовать не будет. Последний раз она выступала на Евровидении десять лет назад.

🇦🇩 В том же месяце отказ озвучила Андорра – ее на Евровидении вообще не было с 2009-го.

🇧🇾 Третьей страной стала Белоруссия, но потому что ее членство в Европейском вещательном союзе (ЕВС) было приостановлено до 2024 года.

🇱🇺 Через пару месяцев отказался Люксембург: главное препятствие – финансовые ограничения. Притом Люксембург – пятикратный чемпион Евровидения.