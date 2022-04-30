Евровидение
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#Евровидение

Кто отказался от участия в Евровидении-2022

Евровидение

Евровидение-2022 пройдет в мае в итальянском Турине, так как именно группа из Италии Maneskin выиграла конкурс прошлого года. Сейчас полуфиналы намечены на 10 и 12 мая, а финал состоится 14 мая.

Евровидение-2022: кто участвует

Изначально в конкурсе 2022 года должна была участвовать 41 страна. Но в конце февраля 2022 года Россия была исключена. Теперь в Евровидении поучаствуют 40 стран.

Почему Россию исключили из Евровидения-2022
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17 исполнителей заявлены на первый полуфинал, 18 – на второй, а в финал автоматически пробились пять команд.

Евровидение-2022: кто вернулся

Отмечается возвращение Армении и Черногории.

🇲🇪 Черногория последний раз была представлена в 2019 году.

🇦🇲 Армения попала в список участников Евровидения-2020, но конкурс был отменен из-за коронавируса.

Евровидение-2022: кто отказался

🇸🇰 Словакия в июне 2021-го подтвердила, что участвовать не будет. Последний раз она выступала на Евровидении десять лет назад.

🇦🇩 В том же месяце отказ озвучила Андорра – ее на Евровидении вообще не было с 2009-го.

🇧🇾 Третьей страной стала Белоруссия, но потому что ее членство в Европейском вещательном союзе (ЕВС) было приостановлено до 2024 года.

🇱🇺 Через пару месяцев отказался Люксембург: главное препятствие – финансовые ограничения. Притом Люксембург – пятикратный чемпион Евровидения.

Чемпионка Евровидения-1972 – певица Вики Леандрос, выступавшая за Люксемубрг

www.imago-images.de / Global Look Press

🇱🇮 Лихтенштейн еще ни разу не выступал на Евровидении. Может, пора в 2022-м? Но нет, причиной отказа стали высокие расходы.

🇲🇨 Также в августе 2021-го отказалось и Монако, не изъявив желания присоединяться к конкурсу в ближайшем будущем.

🇧🇦 Финансовые трудности помешали заявиться Боснии и Герцеговине – об этом стало известно осенью. Она до сих пор под санкциями из-за большого финансового долга перед ЕВС.

🇭🇺 Венгрия в своем национальном конкурсе вообще не упоминала Евровидение, да и по правилам с нормами Евровидения он не совпадает, так что еще осенью 2021-го стало ясно, что не будет и венгров.

🇹🇷 Тогда же в заявочном листе ЕВС не оказалось и Турции, которая не участвует с 2012 года.

🇲🇦 Марокко выступало один раз, но в дальнейшем отказывалось из-за участия Израиля. В 2020 году между ними был подписан договор о нормализации отношений, но Марокко так и не вернулось на Евровидение.

Пока от Европы на Евровидении не выступали только три страны. Это Лихтенштейн, Ватикан и Косово.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: www.imago-images.de / Global Look Press
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