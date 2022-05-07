Онлайн-трансляция второго полуфинала Евровидения-2022
Евровидение-2022 состоится в Турине с 10 по 14 мая 2022 года. Мероприятие пройдет на арене PalaOlimpico в Италии. Первый полуфинал запланирован на 10 мая. Там участвуют 40 стран: Россия исключена из числа участников.
Второй полуфинал Евровидения-2022 намечен на 12 мая. Время начала – в 22:00 по Москве. Трансляцию нельзя посмотреть по ТВ и-за выхода российских телеканалов из Европейского вещательного союза (EBU).
Все трансляции Евровидения обычно доступны на каналах вещателей, которые входят в EBU. Смотреть онлайн второй полуфинал Евровидения-2022 можно на сайте вещателя из любой страны (например, BBC) при включенном VPN. Так все было и на церемонии «Оскара».
В 2021 году официальную трансляцию делал ютуб-канал Евровидения. Там не было комментариев и результатов голосования, но показывались все номера. В 2022 году официальная трансляция Евровидения-2022 в таком же формате доступна по этой ссылке.
Весной 2022 года официальный ютуб-канал Евровидения пока показывает отрывки из репетиций и эксклюзивы.
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