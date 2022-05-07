Онлайн-трансляция второго полуфинала Евровидения-2022

Все трансляции Евровидения обычно доступны на каналах вещателей, которые входят в EBU. Смотреть онлайн второй полуфинал Евровидения-2022 можно на сайте вещателя из любой страны (например, BBC) при включенном VPN. Так все было и на церемонии «Оскара».

В 2021 году официальную трансляцию делал ютуб-канал Евровидения. Там не было комментариев и результатов голосования, но показывались все номера. В 2022 году официальная трансляция Евровидения-2022 в таком же формате доступна по этой ссылке.

Весной 2022 года официальный ютуб-канал Евровидения пока показывает отрывки из репетиций и эксклюзивы.

Фавориты Евровидения-2022 – какая страна займет первое место