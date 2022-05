Почему Австралия участвует в Евровидении: ехала на юбилейный конкурс, а теперь голосует по уникальной системе

В Евровидении участвуют члены Европейского вещательного союза. В 2022 году Евровидение проходит в Турине. Всего в числе участников были 40 стран – 25 из них прошли в финал. Среди них выделяется Австралия: на Евровидении-2022 от нее выступает Шелдон Райли с песней Not The Same. У него диагностирован синдром Аспергера (трудности с социальным взаимодействием).