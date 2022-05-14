Почему Австралия участвует в Евровидении: ехала на юбилейный конкурс, а теперь голосует по уникальной системе
В Евровидении участвуют члены Европейского вещательного союза. В 2022 году Евровидение проходит в Турине. Всего в числе участников были 40 стран – 25 из них прошли в финал. Среди них выделяется Австралия: на Евровидении-2022 от нее выступает Шелдон Райли с песней Not The Same. У него диагностирован синдром Аспергера (трудности с социальным взаимодействием).
Когда и как Австралия стала участником Евровидения
Ключевые решения по организации Евровидения принимают национальные вещатели. Они входят в Европейский вещательный союз (EBU) и отчисляют в пользу Евровидения денежные взносы. В 2015 году Евровидение отмечало 60-летие. Тогда с участием вещателей было принято решение о приглашении Австралии. До этого ее артисты приезжали в качестве обычных гостей.
Так сам EBU объяснял приглашение Австралии: «В основе – важность объединения стран. Это праздник разнообразия, музыки и культуры». Представители Европейского вещательного союза отмечали, что в Австралии Евровидение всегда было популярным. В их заявлении раскрыта задумка: «Со временем конкурс станет крупнейшим развлекательным мероприятием в мире».
Дальше Австралия постоянно и успешно участвовала в Евровидении, дважды выигрывала полуфиналы и только раз не проходила в финал (2021). С 2019-го у нее подтверждено официальное участие в Евровидении до 2023 года. В стране Евровидение популярно: EBU разрешал трансляции конкурса даже без участия австралийцев. Канал SBS делал это с 1983 года.
Что еще надо знать об Австралии на Евровидении
Австралия никогда не выигрывала Евровидение. В юбилейный год страна участвовала в конкурсе сразу с финала. Результат – пятое место. За все время лучшим для Австралии стал конкурс в Стокгольме: там в 2016 году Дами Им заняла второе место. Перед этим она выиграла полуфинал (первый в истории Австралии), а в финале набрала 511 баллов от жюри и телезрителей.
Еще Австралия вошла в историю Евровидения. В 2022 году немецкая компания Digame разработала для австралийцев специальную платформу для голосования. По ней людям в Австралии больше не нужно использовать звонки и сообщения, хотя в остальных странах на этом строится все голосование. Доступ к голосованию в Австралии происходит через сайт esc.vote.
Официальный сайт Евровидения отдельно рассказывал об участии Австралии в конкурсе. В том материале есть напоминание: Джессика Мобой выступала от страны еще на Евровидении-2014. Она выходила на сцену в перерыве конкурса. В 2021 году Австралия стала первой страной с удаленным выступлением. Ее исполнитель не полетел на Евровидение из-за коронавируса.
Видео выступления Австралии на Евровидении-2022
Sheldon Riley – Not The Same.
Полуфинал: