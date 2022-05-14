Почему Австралия участвует в Евровидении: ехала на юбилейный конкурс, а теперь голосует по уникальной системе

Когда и как Австралия стала участником Евровидения

Ключевые решения по организации Евровидения принимают национальные вещатели. Они входят в Европейский вещательный союз (EBU) и отчисляют в пользу Евровидения денежные взносы. В 2015 году Евровидение отмечало 60-летие. Тогда с участием вещателей было принято решение о приглашении Австралии. До этого ее артисты приезжали в качестве обычных гостей.

Так сам EBU объяснял приглашение Австралии: «В основе – важность объединения стран. Это праздник разнообразия, музыки и культуры». Представители Европейского вещательного союза отмечали, что в Австралии Евровидение всегда было популярным. В их заявлении раскрыта задумка: «Со временем конкурс станет крупнейшим развлекательным мероприятием в мире».

Дальше Австралия постоянно и успешно участвовала в Евровидении, дважды выигрывала полуфиналы и только раз не проходила в финал (2021). С 2019-го у нее подтверждено официальное участие в Евровидении до 2023 года. В стране Евровидение популярно: EBU разрешал трансляции конкурса даже без участия австралийцев. Канал SBS делал это с 1983 года.