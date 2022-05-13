Кто прошел в финал конкурса Евровидение-2022

Евровидение-2022 проходит в Турине. 14 мая в 22:00 по Москве состоится финал конкурса. Он пройдет на арене Pala Olimpico. Всего на Евровидении-2022 участвуют 40 стран. Представители 25 из них выступят в финале. Пять финалистов определились автоматически еще до старта конкурса. Другие 20 участников (10+10) пробивались из двух полуфиналов.