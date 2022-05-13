Евровидение
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#Евровидение

Кто прошел в финал конкурса Евровидение-2022

Евровидение-2022 проходит в Турине. 14 мая в 22:00 по Москве состоится финал конкурса. Он пройдет на арене Pala Olimpico. Всего на Евровидении-2022 участвуют 40 стран. Представители 25 из них выступят в финале. Пять финалистов определились автоматически еще до старта конкурса. Другие 20 участников (10+10) пробивались из двух полуфиналов.

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Все участники финала Евровидения-2022

  • 🇬🇧 Великобритания;
  • 🇩🇪 Германия;
  • 🇪🇸 Испания;
  • 🇮🇹 Италия;
  • 🇫🇷 Франция;
  • 🇨🇭 Швейцария;
  • 🇦🇲 Армения;
  • 🇮🇸 Исландия;
  • 🇱🇹 Литва;
  • 🇵🇹 Португалия;
  • 🇳🇴 Норвегия;
  • 🇬🇷 Греция;
  • 🇺🇦 Украина;
  • 🇲🇩 Молдавия;
  • 🇳🇱 Нидерланды;
  • 🇧🇪 Бельгия;
  • 🇨🇿 Чехия;
  • 🇦🇿 Азербайджан;
  • 🇵🇱 Польша;
  • 🇫🇮 Финляндия;
  • 🇪🇪 Эстония;
  • 🇦🇺 Австралия;
  • 🇸🇪 Швеция;
  • 🇷🇴 Румыния;
  • 🇷🇸 Сербия.

Какие страны выбыли из Евровидения-2022

Россия исключена из числа участников Евровидения-2022, хотя изначально была в заявке на конкурс. Всего до стадии финала выбыли еще 15 стран. 

Фавориты Евровидения-2022 – какая страна займет первое место

Онлайн-трансляция финала конкурса Евровидение-2022

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