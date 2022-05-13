Евровидение
Кто прошел в финал конкурса Евровидение-2022
Евровидение-2022 проходит в Турине. 14 мая в 22:00 по Москве состоится финал конкурса. Он пройдет на арене Pala Olimpico. Всего на Евровидении-2022 участвуют 40 стран. Представители 25 из них выступят в финале. Пять финалистов определились автоматически еще до старта конкурса. Другие 20 участников (10+10) пробивались из двух полуфиналов.
Все участники финала Евровидения-2022
- 🇬🇧 Великобритания;
- 🇩🇪 Германия;
- 🇪🇸 Испания;
- 🇮🇹 Италия;
- 🇫🇷 Франция;
- 🇨🇭 Швейцария;
- 🇦🇲 Армения;
- 🇮🇸 Исландия;
- 🇱🇹 Литва;
- 🇵🇹 Португалия;
- 🇳🇴 Норвегия;
- 🇬🇷 Греция;
- 🇺🇦 Украина;
- 🇲🇩 Молдавия;
- 🇳🇱 Нидерланды;
- 🇧🇪 Бельгия;
- 🇨🇿 Чехия;
- 🇦🇿 Азербайджан;
- 🇵🇱 Польша;
- 🇫🇮 Финляндия;
- 🇪🇪 Эстония;
- 🇦🇺 Австралия;
- 🇸🇪 Швеция;
- 🇷🇴 Румыния;
- 🇷🇸 Сербия.
Какие страны выбыли из Евровидения-2022
Россия исключена из числа участников Евровидения-2022, хотя изначально была в заявке на конкурс. Всего до стадии финала выбыли еще 15 стран.
- Из первого полуфинала: Албания, Латвия, Словения, Болгария, Хорватия, Дания, Австрия.
- Из второго полуфинала: Израиль, Грузия, Мальта, Сан-Марино, Кипр, Ирландия, Северная Македония, Черногория.
Фавориты Евровидения-2022 – какая страна займет первое место
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