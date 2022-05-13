Евровидение
Результаты второго полуфинала Евровидения-2022
В Турине прошел второй полуфинал Евровидения-2022. Из 18-ти стран в финал попали 10 исполнителей.
10 мая состоялся первый полуфинал. Финалистом стала украинская группа Kalush Orchestra – главный фаворит конкурса.
Результаты первого полуфинала Евровидения-2022
Итоги второго полуфинала Евровидения-2022, где в финал вышли еще десять стран:
- 🇧🇪 Бельгия;
- 🇨🇿 Чехия;
- 🇦🇿 Азербайджан;
- 🇵🇱 Польша;
- 🇫🇮 Финляндия;
- 🇪🇪 Эстония;
- 🇦🇺 Австралия;
- 🇸🇪 Швеция;
- 🇷🇴 Румыния;
- 🇷🇸 Сербия.
Восемь стран из второго полуфинала не попали в список участников финала: Израиль, Грузия, Мальта, Сан-Марино, Кипр, Ирландия, Северная Македония, Черногория.
Финал Евровидения пройдет 14 мая и начнется в 22:00 по московскому времени. Туда автоматически попали Италия, Франция, Германия, Испания и Великобритания. Всего в финале выступят 25 стран.
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