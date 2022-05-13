Евровидение
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#Евровидение

Результаты второго полуфинала Евровидения-2022

В Турине прошел второй полуфинал Евровидения-2022. Из 18-ти стран в финал попали 10 исполнителей. 

10 мая состоялся первый полуфинал. Финалистом стала украинская группа Kalush Orchestra – главный фаворит конкурса.

Результаты первого полуфинала Евровидения-2022

Кто прошел в финал конкурса Евровидение-2022

Что надо знать про группу Kalush Orchestra, которая выступает на Евровидении-2022: поют о маме, возили с собой живую козу, набирали состав в соцсетях
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Итоги второго полуфинала Евровидения-2022, где в финал вышли еще десять стран:

  • 🇧🇪 Бельгия;
  • 🇨🇿 Чехия;
  • 🇦🇿 Азербайджан;
  • 🇵🇱 Польша;
  • 🇫🇮 Финляндия;
  • 🇪🇪 Эстония;
  • 🇦🇺 Австралия;
  • 🇸🇪 Швеция;
  • 🇷🇴 Румыния;
  • 🇷🇸 Сербия.

Восемь стран из второго полуфинала не попали в список участников финала: Израиль, Грузия, Мальта, Сан-Марино, Кипр, Ирландия, Северная Македония, Черногория.

Группа The Rasmus, которая выступала первой.

Ютуб-канал Евровидения

Финал Евровидения пройдет 14 мая и начнется в 22:00 по московскому времени. Туда автоматически попали Италия, Франция, Германия, Испания и Великобритания. Всего в финале выступят 25 стран.

Удобная навигация по Евровидению-2022:

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Источник:
Гол
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