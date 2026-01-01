Сэм Райдер

Дата рождения
25 июня 1989 г.
Инфо
Британский певец и социальный медийный деятель
Лента
Материалы
Материалы
Кто за кого голосовал на Евровидении-2022: Украине отдали победу только 5 стран из 40 в жюри, Германия не получила от них ни одного балла
#Евровидение
Тиктокер с 12 млн подписчиков стал вторым на Евровидении: спал на парковке, называл себя блохой и набрал популярность из-за каверов
#Сэм Райдер
Все материалы