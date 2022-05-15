Евровидение
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#Евровидение

Азербайджан занял 16-е место на Евровидении 2022

В Турине прошло Евровидение-2022. В финале Азербайджан представлял Надир Рустамли, который исполнил песню Fade to Black.

Рустамли выступил 15-м, набрал 106 баллов и занял 16-е место.

В 2011 году Азербайджан выиграл Евровидение. Страна участвует в конкурсе с 2008 года. Та победа остается для Азербайджана единственной за всю историю.

  • Победителем Евровидения-2022 стала Украина, которая набрала 631 балл;
  • В тройке призеров – Великобритания (466) и Испания (459);
  • В 2021 году Азербайджан получил на Евровидении 65 баллов. Итог – 20 место.
Все результаты финала Евровидения-2022 и призовые места
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Все видео песен и исполнителей на Евровидении-2022
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Видео выступления Азербайджана в финале Евровидения-2022

Nadir Rustamli – Fade To Black.

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Источник:
Гол
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