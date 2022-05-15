Азербайджан занял 16-е место на Евровидении 2022

В Турине прошло Евровидение-2022. В финале Азербайджан представлял Надир Рустамли, который исполнил песню Fade to Black.

Рустамли выступил 15-м, набрал 106 баллов и занял 16-е место.

В 2011 году Азербайджан выиграл Евровидение. Страна участвует в конкурсе с 2008 года. Та победа остается для Азербайджана единственной за всю историю.