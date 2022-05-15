Евровидение
Азербайджан занял 16-е место на Евровидении 2022
В Турине прошло Евровидение-2022. В финале Азербайджан представлял Надир Рустамли, который исполнил песню Fade to Black.
Рустамли выступил 15-м, набрал 106 баллов и занял 16-е место.
В 2011 году Азербайджан выиграл Евровидение. Страна участвует в конкурсе с 2008 года. Та победа остается для Азербайджана единственной за всю историю.
- Победителем Евровидения-2022 стала Украина, которая набрала 631 балл;
- В тройке призеров – Великобритания (466) и Испания (459);
- В 2021 году Азербайджан получил на Евровидении 65 баллов. Итог – 20 место.
Видео выступления Азербайджана в финале Евровидения-2022
Nadir Rustamli – Fade To Black.
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