Евровидение
Молдавия заняла седьмое место на Евровидении-2022
Результат Молдавии на Евровидении-2022
В Турине завершилось Евровидение-2022. Молдавия выступила в финале, набрала 253 балла по результатам голосования и заняла седьмое место.
Ее представляли Zdob și Zdub и братья Адваховы. Они исполнили песню Trenulețul.
Лучший результат Молдавии на Евровидении – третье место в 2017 году, когда за нее выступали SunStroke Project.
- Победителем Евровидения-2022 стала Украина, которая набрала 631 балл;
- В тройку призеров Евровидения-2022 вошли Великобритания и Испания;
- Германия заняла последнее место. Она получила только 6 баллов от телезрителей.
Видео выступления Молдавии в финале Евровидения-2022
Zdob şi Zdub & Advahov Brothers – Trenulețul.
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