Молдавия заняла седьмое место на Евровидении-2022

Результат Молдавии на Евровидении-2022

В Турине завершилось Евровидение-2022. Молдавия выступила в финале, набрала 253 балла по результатам голосования и заняла седьмое место.

Ее представляли Zdob și Zdub и братья Адваховы. Они исполнили песню Trenulețul.

Лучший результат Молдавии на Евровидении – третье место в 2017 году, когда за нее выступали SunStroke Project.