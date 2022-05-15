Евровидение
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#Евровидение

Молдавия заняла седьмое место на Евровидении-2022

Результат Молдавии на Евровидении-2022

В Турине завершилось Евровидение-2022. Молдавия выступила в финале, набрала 253 балла по результатам голосования и заняла седьмое место.

Ее представляли Zdob și Zdub и братья Адваховы. Они исполнили песню Trenulețul.

Лучший результат Молдавии на Евровидении – третье место в 2017 году, когда за нее выступали SunStroke Project.

  • Победителем Евровидения-2022 стала Украина, которая набрала 631 балл;
  • В тройку призеров Евровидения-2022 вошли Великобритания и Испания;
  • Германия заняла последнее место. Она получила только 6 баллов от телезрителей.
Все результаты финала Евровидения-2022 и призовые места
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Видео выступления Молдавии в финале Евровидения-2022

Zdob şi Zdub & Advahov Brothers – Trenulețul.

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Источник:
Гол
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