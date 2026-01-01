Евровидение

Инфо
Конкурс эстрадной песни среди стран-членов Европейского вещательного союза
Дата основания
1956 г.
Автор
Марсель Безенсон
Лента
Материалы
Новости
В каком городе пройдет Евровидение-2023: место-фаворит не в Англии
#Евровидение
Как Евровидение-2023 перенесено из Украины и где теперь пройдет: вероятно, в Великобритании – там оно проходило чаще всего
#Евровидение
Кто за кого голосовал на Евровидении-2022: Украине отдали победу только 5 стран из 40 в жюри, Германия не получила от них ни одного балла
#Евровидение
Почему Евровидение не дисквалифицировало группу Kalush за лозунги со сцены, хотя правила их запрещают
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#Kalush Orchestra
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Тиктокер с 12 млн подписчиков стал вторым на Евровидении: спал на парковке, называл себя блохой и набрал популярность из-за каверов
#Сэм Райдер
Узнаем все про группу Kalush Orchestra – победителей Евровидения-2022: поют о маме, возили с собой живую козу, набирали состав в соцсетях
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#Kalush Orchestra
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Все видео песен и исполнителей на Евровидении-2022
#Евровидение
Музыка, кино и тексты, которые делали наш 2021 год
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#Гол
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Прямая онлайн-трансляция финала Евровидения-2022
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#Евровидение
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Почему Австралия участвует в Евровидении: ехала на юбилейный конкурс, а теперь голосует по уникальной системе
#Евровидение
Тест: участвовала ли в Евровидении эта суперзвезда? Селин Дион, Элтон Джон, Тото Кутуньо и другие
#Евровидение
Узнаем все о Maneskin – победителях Евровидения-2021 из Италии. Целуются на сцене, начинали на улице, сравниваются с Placebo
#Евровидение
Что получает победитель Евровидения: трофей в виде микрофона сделан из стекла и постоянно разбивается
#Евровидение
Почему на Евровидении запрещены живые инструменты: да, все музыканты на сцене только делают вид, что играют
#Евровидение
Как голосовать на Евровидении-2022: что делать гражданам России, какие правила нужно учитывать
#Евровидение
«Евровидение» не разрешит голосование из России – в нем участвуют только жители стран-участниц конкурса
#Евровидение
Где и когда смотреть прямые трансляции Евровидения-2022
#Евровидение
Кто отказался от участия в Евровидении-2022
#Евровидение
На Евровидении-2022 внезапно участвует группа The Rasmus – те самые рокеры, которые 20 лет назад покорили MTV и плееры песней на 100 млн
#The Rasmus
Фавориты Евровидения-2022 – какая страна займет первое место
#Евровидение
Как выиграть Евровидение. Мы изучили все песни-чемпионы и знаем секрет: какой возраст, о чем петь, сколько слов в тексте
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#Евровидение
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Ставки на Украину на Евровидении-2022
#Евровидение
Кто спонсирует Евровидение-2022: что делают вещатели, какие бонусы получают партнеры
#Евровидение
Кто будет вести Евровидение-2022
#Евровидение
Правила проведения конкурса Евровидение-2022
#Евровидение
50 небанальных фактов о Евровидении. Певица в бронежилете, самое популярное слово и победная песня со 168 строчками «Ла ла ла»
#Евровидение
История Евровидения-2022 от 1956 до 2022 года
#Евровидение
Кто мог полететь на Евровидение-2022 от России
#Евровидение
Почему Россию исключили из Евровидения-2022
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#Евровидение
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Евровидение исключило Россию. Сколько раз россияне раньше пропускали конкурс и какие еще страны тоже исключали
#Евровидение
Италия – единственная страна в истории, которая выиграла Евровидение и Евро в один год
#Италия
Страны-победители Евровидения никогда не выигрывают Евро в тот же год. Италия – уже в финале
#Италия