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Евровидение
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Евровидение
Инфо
Конкурс эстрадной песни среди стран-членов Европейского вещательного союза
Дата основания
1956 г.
Автор
Марсель Безенсон
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