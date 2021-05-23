Евровидение
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#Евровидение

🎼 Италия – победитель Евровидения-2021

3 часа назад

В Роттердаме прошел финал конкурса Евровидение-2021. Победила Италия, которая набрала 524 балла. За нее выступала группа Maneskin.

В тройку вошли Франция (499) и Швейцария (432). Манижа представляла Россию на Евровидении. Она получила 204 балла.

В 2020 году Евровидение не проходило из-за пандемии коронавируса. В 2019 году его выиграл голландец Дункан Лоуренс, набравший 498 баллов. 

Чаще всех Евровидение выигрывала Ирландия – семь раз.

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Источник:
Гол.ру
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