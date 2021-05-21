Под каким номером Манижа выступит на Евровидении-2021. Расписание выступлений на Евровидении-2021

Финал Евровидения-2021 состоится в Роттердаме 22 мая. Он начнется в 22:00 по московскому времени.

От России выступит певица Манижа – она исполнит песню Russian Woman на русском и английском языках. Выступать она будет пятой по счету.

Расписание участников:

Кипр Албания Израиль Бельгия Россия Мальта Португалия Сербия Великобритания Греция Швейцария Исландия Испания Молдавия Германия Финляндия Болгария Литва Украина Франция Азербайджан Норвегия Голландия Италия Швеция Сан-Марино

Прогноз на финал Евровидения-2021

Во сколько начало финала Евровидения-2021

Где смотреть Евровидение-2021. Прямая трансляция финала 22 мая 2021 года