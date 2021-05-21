Евровидение
Под каким номером Манижа выступит на Евровидении-2021. Расписание выступлений на Евровидении-2021
вчера, 23:07
Финал Евровидения-2021 состоится в Роттердаме 22 мая. Он начнется в 22:00 по московскому времени.
От России выступит певица Манижа – она исполнит песню Russian Woman на русском и английском языках. Выступать она будет пятой по счету.
Расписание участников:
- Кипр
- Албания
- Израиль
- Бельгия
- Россия
- Мальта
- Португалия
- Сербия
- Великобритания
- Греция
- Швейцария
- Исландия
- Испания
- Молдавия
- Германия
- Финляндия
- Болгария
- Литва
- Украина
- Франция
- Азербайджан
- Норвегия
- Голландия
- Италия
- Швеция
- Сан-Марино
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