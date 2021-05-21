Евровидение
Поделиться:
Комментарии:
0
#Евровидение

Под каким номером Манижа выступит на Евровидении-2021. Расписание выступлений на Евровидении-2021

вчера, 23:07

Финал Евровидения-2021 состоится в Роттердаме 22 мая. Он начнется в 22:00 по московскому времени.

От России выступит певица Манижа – она исполнит песню Russian Woman на русском и английском языках. Выступать она будет пятой по счету.

Расписание участников:

  1. Кипр
  2. Албания
  3. Израиль
  4. Бельгия
  5. Россия
  6. Мальта
  7. Португалия
  8. Сербия
  9. Великобритания
  10. Греция
  11. Швейцария
  12. Исландия
  13. Испания
  14. Молдавия
  15. Германия
  16. Финляндия
  17. Болгария
  18. Литва
  19. Украина
  20. Франция
  21. Азербайджан
  22. Норвегия
  23. Голландия
  24. Италия
  25. Швеция
  26. Сан-Марино

Прогноз на финал Евровидения-2021

Во сколько начало финала Евровидения-2021

Где смотреть Евровидение-2021. Прямая трансляция финала 22 мая 2021 года

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще по теме
Онлайн-трансляция финала Евровидения-2021, где от России выступает Манижа
Как выиграть Евровидение. Мы изучили все песни-чемпионы и знаем секрет: какой возраст, о чем петь, сколько слов в тексте
Худшее выступление России в истории Евровидения – Филипп Киркоров. Готовился всего неделю и взял старую песню
50 небанальных фактов о Евровидении. Певица в бронежилете, самое популярное слово и победная песня со 168 строчками «Ла ла ла»
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Евровидение