Евровидение
Прогноз на финал Евровидения-2021
вчера, 23:07
Финал Евровидения-2021 пройдет в Роттердаме 22 мая. Начало – в 22:00 по московскому времени.
Прогнозы и ставки букмекеров на победу в конкурсе:
- Италия – 3,25.
- Франция – 3,5.
- Мальта – 5,5.
- Швейцария – 8,0.
- Украина – 8,0.
В финале есть два фаворит – это французская певица Барбара Прави и итальянская рок-группа Måneskin.
Шансы России оцениваются коэффициентом 151,0.
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