Прогноз на финал Евровидения-2021

Финал Евровидения-2021 пройдет в Роттердаме 22 мая. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Прогнозы и ставки букмекеров на победу в конкурсе:

Италия – 3,25.

Франция – 3,5.

Мальта – 5,5.

Швейцария – 8,0.

Украина – 8,0.

В финале есть два фаворит – это французская певица Барбара Прави и итальянская рок-группа Måneskin.

Шансы России оцениваются коэффициентом 151,0.

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