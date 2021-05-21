Евровидение
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#Евровидение

Прогноз на финал Евровидения-2021

вчера, 23:07

Финал Евровидения-2021 пройдет в Роттердаме 22 мая. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Прогнозы и ставки букмекеров на победу в конкурсе:

  • Италия – 3,25.
  • Франция – 3,5.
  • Мальта – 5,5.
  • Швейцария – 8,0.
  • Украина – 8,0.

В финале есть два фаворит – это французская певица Барбара Прави и итальянская рок-группа Måneskin.

Шансы России оцениваются коэффициентом 151,0.

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