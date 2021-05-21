Евровидение
Во сколько начало финала Евровидения-2021
вчера, 23:06
В 2021 году Евровидение проходит в Роттердаме. На 22 мая запланирован финал конкурса.
Начало – в 22:00 по московскому времени.
От России выступит певица Манижа с песней Russian Woman, которую исполнит на русском и английском языках.
Под каким номером Манижа выступит на Евровидении-2021. Расписание выступлений на Евровидении-2021
Прогноз на финал Евровидения-2021
Где смотреть Евровидение-2021. Прямая трансляция финала 22 мая 2021 года
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые