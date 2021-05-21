Во сколько начало финала Евровидения-2021

В 2021 году Евровидение проходит в Роттердаме. На 22 мая запланирован финал конкурса.

Начало – в 22:00 по московскому времени.

От России выступит певица Манижа с песней Russian Woman, которую исполнит на русском и английском языках.

Под каким номером Манижа выступит на Евровидении-2021. Расписание выступлений на Евровидении-2021

Прогноз на финал Евровидения-2021

Где смотреть Евровидение-2021. Прямая трансляция финала 22 мая 2021 года