Где смотреть Евровидение-2021. Прямая трансляция финала 22 мая 2021 года

Финал песенного конкурса Евровидение пройдет в Роттердаме.

Смотреть трансляцию можно на Первом канале. Начало конкурса – в 22:00 по московскому времени. В это же время начнется и трансляция.

Россию представляет певица Манижа. Она выступит с песней на русском языке, где есть вставочные английские элементы. Манижа исполнит свою песню пятой по счету – после Кипра, Албании, Израиля и Бельгии.

Под каким номером Манижа выступит на Евровидении-2021. Расписание выступлений на Евровидении-2021

Прогноз на финал Евровидения-2021

Во сколько начало финала Евровидения-2021