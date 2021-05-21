Евровидение
Где смотреть Евровидение-2021. Прямая трансляция финала 22 мая 2021 года
вчера, 23:05
Финал песенного конкурса Евровидение пройдет в Роттердаме.
Смотреть трансляцию можно на Первом канале. Начало конкурса – в 22:00 по московскому времени. В это же время начнется и трансляция.
Россию представляет певица Манижа. Она выступит с песней на русском языке, где есть вставочные английские элементы. Манижа исполнит свою песню пятой по счету – после Кипра, Албании, Израиля и Бельгии.
Под каким номером Манижа выступит на Евровидении-2021. Расписание выступлений на Евровидении-2021
Прогноз на финал Евровидения-2021
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