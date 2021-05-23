Cолист победителя Евровидения группы Maneskin ответил на обвинение в употреблении наркотиков: отверг и готов сдать тест

Поводом для обвинений стал следующий эпизод: в финале Евровидения солист Maneskin Давид Дамиано склонился над столом в совершил некое действие, которое напоминает занюхивание с поверхности стола. Зрители, которые увидели эпизод, предположили, что в этот момент Дамиано употреблял кокаин. Журналист на пресс-конференции спросил его об этом. Дамиано ответил:

«Я не употребляю наркотики. Не говорите так. Никакого кокаина. Томас [один из участников группы, который сидел рядом] только что разбил стакан, вот и все. Это было всего лишь стекло».

Узнаем все о Maneskin – победителях Евровидения-2021 из Италии. Целуются на сцене, начинали на улице, сравниваются с Placebo

Когда обсуждение эпизода выросло, группа выступила с официальным заявлением:

«Мы шокированы тем, что некоторые люди реально говорят, будто Дамиано употребляет наркотики. Мы все против наркотиков и никогда не употребляли кокаина. Мы готовы сдать тест на наркотики, потому что нам нечего скрывать. Мы здесь, чтобы играть нашу музыку. И мы так рады, что смогли победить на Евровидении. Мы бы хотели поблагодарить всех за поддержку. Рок-н-ролл никогда не умрет. Мы любим вас».