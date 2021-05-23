Евровидение
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#Евровидение

🇷🇺 Манижа заняла девятое место на Евровидении-2021

3 часа назад

В Роттердаме состоялся конкурс Евровидение-2021, который выиграла группа Maneskin из Италии. Она получила 524 балла.

Россию представляла Манижа с песней Russian Woman. Она выступала под пятым номером из 26-ти и заняла девятое место, набрав 204 балла. Максимальный балл (12) ей отдал Азербайджан.

Россия выигрывала Евровидение один раз: в 2008 году это сделал Дима Билан с песней Belive. По четыре раза Россия становилась второй и третьей.

Маниже – 29 лет. Она родилась в Таджикистане. В 2017 году выпустила дебютный студийный альбом. Официальное видео на песню Russian Woman на ютуб-канале Евровидения собрало больше 12 миллионов просмотров.

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Источник:
Гол.ру
🇷🇺
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