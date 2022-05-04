Евровидение
Страны-участницы первого полуфинала Евровидения-2022
Евровидение-2022 состоится в Турине с 10 по 14 мая 2022 года. Всего там участвуют представители 40 стран. Первый полуфинал Евровидения-2022 состоится 10 мая и начнется в 22:00 по Москве.
Полуфиналы на Евровидении-2022 – это предварительный отбор. От него освобождены пять стран: Италия, Франция, Германия, Испания, Великобритания. Они автоматически попали в финал.
В первом полуфинале планировалось выступление 18 участников, но Россия теперь исключена из их числа. Поэтому в первом полуфинале Евровидения-2022 осталось 17 участников.
Так выглядит список участников первого полуфинала Евровидения-2022:
- 🇦🇱 Албания;
- 🇱🇻 Латвия;
- 🇱🇹 Литва;
- 🇨🇭 Швейцария;
- 🇸🇮 Словения;
- 🇺🇦 Украина;
- 🇧🇬 Болгария;
- 🇳🇱 Нидерланды;
- 🇲🇩 Молдавия;
- 🇵🇹 Португалия;
- 🇭🇷 Хорватия;
- 🇩🇰 Дания;
- 🇦🇹 Австрия;
- 🇮🇸 Исландия;
- 🇬🇷 Греция;
- 🇳🇴 Норвегия;
- 🇦🇲 Армения.
Фавориты Евровидения-2022 – какая страна займет первое место
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