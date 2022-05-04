Евровидение
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#Евровидение

Страны-участницы первого полуфинала Евровидения-2022

Евровидение-2022 состоится в Турине с 10 по 14 мая 2022 года. Всего там участвуют представители 40 стран. Первый полуфинал Евровидения-2022 состоится 10 мая и начнется в 22:00 по Москве.

Полуфиналы на Евровидении-2022 – это предварительный отбор. От него освобождены пять стран: Италия, Франция, Германия, Испания, Великобритания. Они автоматически попали в финал.

В первом полуфинале планировалось выступление 18 участников, но Россия теперь исключена из их числа. Поэтому в первом полуфинале Евровидения-2022 осталось 17 участников.

В каком порядке будут выступать конкурсанты Евровидения-2022 в первом полуфинале
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Так выглядит список участников первого полуфинала Евровидения-2022:

  1. 🇦🇱 Албания;
  2. 🇱🇻 Латвия;
  3. 🇱🇹 Литва;
  4. 🇨🇭 Швейцария;
  5. 🇸🇮 Словения;
  6. 🇺🇦 Украина;
  7. 🇧🇬 Болгария;
  8. 🇳🇱 Нидерланды;
  9. 🇲🇩 Молдавия;
  10. 🇵🇹 Португалия;
  11. 🇭🇷 Хорватия;
  12. 🇩🇰 Дания;
  13. 🇦🇹 Австрия;
  14. 🇮🇸 Исландия;
  15. 🇬🇷 Греция;
  16. 🇳🇴 Норвегия;
  17. 🇦🇲 Армения.

Фавориты Евровидения-2022 – какая страна займет первое место

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Источник:
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