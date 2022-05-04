Страны-участницы первого полуфинала Евровидения-2022

Евровидение-2022 состоится в Турине с 10 по 14 мая 2022 года. Всего там участвуют представители 40 стран. Первый полуфинал Евровидения-2022 состоится 10 мая и начнется в 22:00 по Москве.

Полуфиналы на Евровидении-2022 – это предварительный отбор. От него освобождены пять стран: Италия, Франция, Германия, Испания, Великобритания. Они автоматически попали в финал.

В первом полуфинале планировалось выступление 18 участников, но Россия теперь исключена из их числа. Поэтому в первом полуфинале Евровидения-2022 осталось 17 участников.