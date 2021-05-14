Где смотреть Евровидение-2021. Прямая трансляция полуфиналов и финала

Песенный конкурс Евровидение состоится в нидерландском Роттердаме. Мероприятие рассчитано на три дня – два полуфинала и финал.

Первый канал проведет трансляции всех стадий Евровидения. Они пройдут 18, 20 и 22 мая. Каждый раз все начнется в 22:00 по московскому времени.

Россию представляет певица Манижа. Она выступит с песней на русском языке, где есть вставочные английские элементы. Манижа участвует в первом полуфинале.

Евровидение-2021. Песня России от Манижи: слушать + текст