Евровидение
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#Евровидение

Где смотреть Евровидение-2021. Прямая трансляция полуфиналов и финала

час назад

Песенный конкурс Евровидение состоится в нидерландском Роттердаме. Мероприятие рассчитано на три дня – два полуфинала и финал.

Первый канал проведет трансляции всех стадий Евровидения. Они пройдут 18, 20 и 22 мая. Каждый раз все начнется в 22:00 по московскому времени.

Россию представляет певица Манижа. Она выступит с песней на русском языке, где есть вставочные английские элементы. Манижа участвует в первом полуфинале.

Евровидение-2021. Песня России от Манижи: слушать + текст

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Источник:
Сайт Первого канала
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