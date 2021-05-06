Евровидение-2021. Песня России от Манижи: слушать + текст

Текст песни Манижа – Russian Woman:

Поле, поле, поле, я ж мала

Поле, поле, поле, так мала

Как пройти по полю из огня?

Как пройти по полю, если ты одна?

(А-а-а) Ждать мне чьей-то ручечки, ручки?

(А-а-а) А кто подаст мне ручку, девочки?

Испокон веков, с ночи до утра, с ночи-ночи

Ждем мы корабля, ждем мы корабля очень-очень

С ночи до утра, ждем мы корабля, ждем мы корабля

А че ждать? Встала и пошла

Every Russian woman needs to know (ха-ха)

You're strong enough, you're gonna break the wall (хей-хей)

Every Russian woman needs to know (ха-ха)

You're strong enough, you're gonna break the wall (хей-хей)

Что там хорохориться? Ой, красавица

Ждешь своего юнца? Ой, красавица

Тебе уж за 30, алло, где же дети?

Ты в целом красива, но вот похудеть бы

Надень подлиннее, надень покороче

Росла без отца, делай то, что не хочешь

Ты точно не хочешь? Не хочешь, а надо

Послушайте, правда, мы с вами не стадо

Вороны, пыщ-пыщ, прошу, отвалите

Теперь зарубите себе на носу

Я вас не виню, а себя я чертовски люблю

Борются, борются

Все по кругу борются, да не молятся

Сын без отца, дочь без отца

Но сломанной family не сломать меня, ау

You're gonna, you're gonna break the wall (ха-ха)

Р-р (о-о-о)

Every Russian woman needs to know, uh (ха-ха)

You're strong enough, you're gonna break the wall (хей-хей)

Every Russian woman needs to know (ха-ха)

You're strong enough, you're gonna break the wall (хей-хей)

Эй, Russian woman, ха (ха-ха)

Don't be afraid, girl (хей-хей)

You're strong enough, uh (ха-ха)

You're strong enough (о-о-о)

Don't be afraid (don't be afraid)

Don't be afraid (don't be afraid)

Don't be afraid (don't be afraid)

Don't be afraid, don't be afraid

Борются, борются

Все по кругу борются, да не молятся

Сын без отца, дочь без отца

Но сломанной family не сломать меня, ау