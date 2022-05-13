Евровидение
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#Евровидение

В каком порядке будут выступать конкурсанты Евровидения-2022 в финале

Евровидение-2022 проходит в Италии. Место проведения – арена Pala Olimpico в Турине. Финал Евровидения-2022 состоится 14 мая и начнется в 22:00 по Москве.

Из постсоветских стран в финал Евровидения-2022 попали Украина, Литва, Армения, Азербайджан и Эстония.

Всего в финале Евровидения-2022 участвуют 25 стран. 20 из них (10+10) прошли туда из двух полуфинал. Остальные пять стран имели там автоматическое место.

Время каждого выступления на Евровидении составляет три минуты. Порядок выступления в финале Евровидения-2022 определялся жеребьевкой.

Прямая трансляция финала Евровидения-2022 в Турине
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В таком порядке выступят страны финала Евровидения-2022:

  1. 🇨🇿 Чехия – We Are Domi;
  2. 🇷🇴 Румыния – WRS;
  3. 🇵🇹 Португалия – MARO;
  4. 🇫🇮 Финляндия – The Rasmus;
  5. 🇨🇭 Швейцария – Marius Bear;
  6. 🇫🇷 Франция – Alvan & Ahez;
  7. 🇳🇴 Норвегия – Subwoolfer;
  8. 🇦🇲 Армения – Rosa Linn;
  9. 🇮🇹 Италия – Mahmood & BLANCO;
  10. 🇪🇸 Испания – Chanel;
  11. 🇳🇱 Нидерланды – S10;
  12. 🇺🇦 Украина – Kalush Orchestra;
  13. 🇩🇪 Германия – Malik Harris;
  14. 🇱🇹 Литва – Monika Liu;
  15. 🇦🇿 Азербайджан – Nadir Rustamli;
  16. 🇧🇪 Бельгия – Jeremie Makiese;
  17. 🇬🇷 Греция – Amanda Georgiadi Tenfjord;
  18. 🇮🇸 Исландия – Systur;
  19. 🇲🇩 Молдавия – Zdob şi Zdub & Advahov Brothers;
  20. 🇸🇪 Швеция – Cornelia Jakobs;
  21. 🇦🇺 Австралия – Sheldon Riley;
  22. 🇬🇧 Великобритания – Sam Ryder;
  23. 🇵🇱 Польша – Ochman;
  24. 🇷🇸 Сербия – Konstrakta;
  25. 🇪🇪 Эстония – Stefan.

Финал можно посмотреть по этой ссылке на официальном ютуб-канале Евровидения.

Ставки и коэффиценты на фаворитов Евровидение 2022

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Источник:
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