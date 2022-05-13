В каком порядке будут выступать конкурсанты Евровидения-2022 в финале

Евровидение-2022 проходит в Италии. Место проведения – арена Pala Olimpico в Турине. Финал Евровидения-2022 состоится 14 мая и начнется в 22:00 по Москве.

Из постсоветских стран в финал Евровидения-2022 попали Украина, Литва, Армения, Азербайджан и Эстония.

Всего в финале Евровидения-2022 участвуют 25 стран. 20 из них (10+10) прошли туда из двух полуфинал. Остальные пять стран имели там автоматическое место.

Время каждого выступления на Евровидении составляет три минуты. Порядок выступления в финале Евровидения-2022 определялся жеребьевкой.