Евровидение
В каком порядке будут выступать конкурсанты Евровидения-2022 в финале
Евровидение-2022 проходит в Италии. Место проведения – арена Pala Olimpico в Турине. Финал Евровидения-2022 состоится 14 мая и начнется в 22:00 по Москве.
Из постсоветских стран в финал Евровидения-2022 попали Украина, Литва, Армения, Азербайджан и Эстония.
Всего в финале Евровидения-2022 участвуют 25 стран. 20 из них (10+10) прошли туда из двух полуфинал. Остальные пять стран имели там автоматическое место.
Время каждого выступления на Евровидении составляет три минуты. Порядок выступления в финале Евровидения-2022 определялся жеребьевкой.
В таком порядке выступят страны финала Евровидения-2022:
- 🇨🇿 Чехия – We Are Domi;
- 🇷🇴 Румыния – WRS;
- 🇵🇹 Португалия – MARO;
- 🇫🇮 Финляндия – The Rasmus;
- 🇨🇭 Швейцария – Marius Bear;
- 🇫🇷 Франция – Alvan & Ahez;
- 🇳🇴 Норвегия – Subwoolfer;
- 🇦🇲 Армения – Rosa Linn;
- 🇮🇹 Италия – Mahmood & BLANCO;
- 🇪🇸 Испания – Chanel;
- 🇳🇱 Нидерланды – S10;
- 🇺🇦 Украина – Kalush Orchestra;
- 🇩🇪 Германия – Malik Harris;
- 🇱🇹 Литва – Monika Liu;
- 🇦🇿 Азербайджан – Nadir Rustamli;
- 🇧🇪 Бельгия – Jeremie Makiese;
- 🇬🇷 Греция – Amanda Georgiadi Tenfjord;
- 🇮🇸 Исландия – Systur;
- 🇲🇩 Молдавия – Zdob şi Zdub & Advahov Brothers;
- 🇸🇪 Швеция – Cornelia Jakobs;
- 🇦🇺 Австралия – Sheldon Riley;
- 🇬🇧 Великобритания – Sam Ryder;
- 🇵🇱 Польша – Ochman;
- 🇷🇸 Сербия – Konstrakta;
- 🇪🇪 Эстония – Stefan.
Финал можно посмотреть по этой ссылке на официальном ютуб-канале Евровидения.
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