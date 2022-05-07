Онлайн-трансляция первого полуфинала Евровидения-2022

Первый канал, ВГТРК и Радио дом «Останкино» вышли из Европейского вещательного союза (EBU). Трансляции Евровидения доступны на каналах вещателей, которые туда входят. Смотреть онлайн первый полуфинал Евровидения-2022 можно на сайте вещателя из любой страны при включенном VPN. Этот способ работал на трансляции «Оскара».

В 2021 году трансляцию мероприятия проводил еще и официальный ютуб-канал Евровидения. Тогда она шла без комментариев и результатов голосования – показывались только выступления. В 2022 году официальная трансляция Евровидения-2022 в таком же формате доступна по этой ссылке.

Весной 2022 года официальный ютуб-канал Евровидения показывает отрывки из репетиций и даже отдельные выступления участников. Там же будут и яркие выступления первого полуфинала.

Онлайн-трансляция второго полуфинала Евровидения-2022

Фавориты Евровидения-2022 – какая страна займет первое место