Онлайн-трансляция первого полуфинала Евровидения-2022
Песенный конкурс Евровидение-2022 пройдет в Турине с 10 по 14 мая 2022 года. Там участвуют представители 40 стран. Россия исключена из числа участников конкурса.
Первый полуфинал Евровидения-2022 состоится 10 мая и начнется в 22:00 по московскому времени. Официальные российские телеканалы его не покажут.
Первый канал, ВГТРК и Радио дом «Останкино» вышли из Европейского вещательного союза (EBU). Трансляции Евровидения доступны на каналах вещателей, которые туда входят. Смотреть онлайн первый полуфинал Евровидения-2022 можно на сайте вещателя из любой страны при включенном VPN. Этот способ работал на трансляции «Оскара».
В 2021 году трансляцию мероприятия проводил еще и официальный ютуб-канал Евровидения. Тогда она шла без комментариев и результатов голосования – показывались только выступления. В 2022 году официальная трансляция Евровидения-2022 в таком же формате доступна по этой ссылке.
Весной 2022 года официальный ютуб-канал Евровидения показывает отрывки из репетиций и даже отдельные выступления участников. Там же будут и яркие выступления первого полуфинала.
Онлайн-трансляция второго полуфинала Евровидения-2022
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