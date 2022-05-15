Евровидение
Армения заняла 20-е место на Евровидении-2022
Результат Армении на Евровидении-2022
В Турине завершилось Евровидение-2022. В финале Армения набрала 61 балл в зрительском голосовании и заняла 20-е место. Ее представляла Роза Линн с песней SNAP. Она выступала восьмой.
Армения ни разу не выигрывала Евровидение, но дважды (в 2008 и 2014 годах) становилась четвертой.
- Малена из Армении побеждала на детском Евровидении-2021;
- Армения не участвовала во взрослом Евровидении-2021;
- Победителем Евровидения-2022 стала Украина, которая набрала 631 балл.
Видео выступления Армении в финале Евровидения-2022
Rosa Linn – Snap.
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