Евровидение
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#Евровидение

Армения заняла 20-е место на Евровидении-2022

Результат Армении на Евровидении-2022

В Турине завершилось Евровидение-2022. В финале Армения набрала 61 балл в зрительском голосовании и заняла 20-е место. Ее представляла Роза Линн с песней SNAP. Она выступала восьмой.

Армения ни разу не выигрывала Евровидение, но дважды (в 2008 и 2014 годах) становилась четвертой.

  • Малена из Армении побеждала на детском Евровидении-2021;
  • Армения не участвовала во взрослом Евровидении-2021;
  • Победителем Евровидения-2022 стала Украина, которая набрала 631 балл.
Прямая онлайн-трансляция финала Евровидения-2022
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Все результаты финала Евровидения-2022 и призовые места
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Видео выступления Армении в финале Евровидения-2022

Rosa Linn – Snap.

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Источник:
Гол
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