Армения заняла 20-е место на Евровидении-2022

Результат Армении на Евровидении-2022

В Турине завершилось Евровидение-2022. В финале Армения набрала 61 балл в зрительском голосовании и заняла 20-е место. Ее представляла Роза Линн с песней SNAP. Она выступала восьмой.

Армения ни разу не выигрывала Евровидение, но дважды (в 2008 и 2014 годах) становилась четвертой.