Евровидение
Даты проведения Евровидения-2021. Когда начало полуфиналов и финала
35 минут назад
Евровидение-2021 состоится в нидерландском Роттердаме. Даты проведения: 18 – 22 мая.
18 мая пройдет первый полуфинал. Он начнется в 22:00 по московскому времени. Там выступит певица Манижа, которая представляет Россию.
20 мая – второй полуфинал. Время старта не меняется – 22:00. Финал состоится 22 мая в 22:00 по Москве.
В этом году Евровидение пройдет в 65-й раз. Там участвуют 39 стран.
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