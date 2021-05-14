Даты проведения Евровидения-2021. Когда начало полуфиналов и финала

Евровидение-2021 состоится в нидерландском Роттердаме. Даты проведения: 18 – 22 мая.

18 мая пройдет первый полуфинал. Он начнется в 22:00 по московскому времени. Там выступит певица Манижа, которая представляет Россию.

20 мая – второй полуфинал. Время старта не меняется – 22:00. Финал состоится 22 мая в 22:00 по Москве.

В этом году Евровидение пройдет в 65-й раз. Там участвуют 39 стран.

Прогноз на Евровидение-2021

Где смотреть Евровидение-2021