Евровидение
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#Евровидение

Даты проведения Евровидения-2021. Когда начало полуфиналов и финала

35 минут назад

Евровидение-2021 состоится в нидерландском Роттердаме. Даты проведения: 18 – 22 мая.

18 мая пройдет первый полуфинал. Он начнется в 22:00 по московскому времени. Там выступит певица Манижа, которая представляет Россию.

20 мая – второй полуфинал. Время старта не меняется – 22:00. Финал состоится 22 мая в 22:00 по Москве.

В этом году Евровидение пройдет в 65-й раз. Там участвуют 39 стран.

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