Дата и время финала Евровидения-2022 в Турине

Популярный конкурс эстрадной песни Евровидение-2022 состоится в Турине. Дата и время начала финала Евровидения – 14 мая 2022 года в 22:00 по Москве.

Где смотреть прямую онлайн-трансляцию Евровидения-2022 – вы можете сделать это на ютуб-канале Евровидения. Там же доступны кадры из репетиций и даже выступления отдельных участников.

Официальной трансляции Евровидения-2022 на русском языке не будет. Вещатели из России вышли из Европейского вещательного союза (EBU).

Россия исключена из состава участников Евровидения-2022. Подробно об этом – тут: