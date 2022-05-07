Евровидение
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#Евровидение

Дата и время финала Евровидения-2022 в Турине

Популярный конкурс эстрадной песни Евровидение-2022 состоится в Турине. Дата и время начала финала Евровидения – 14 мая 2022 года в 22:00 по Москве.

Где смотреть прямую онлайн-трансляцию Евровидения-2022 – вы можете сделать это на ютуб-канале Евровидения. Там же доступны кадры из репетиций и даже выступления отдельных участников.

Официальной трансляции Евровидения-2022 на русском языке не будет. Вещатели из России вышли из Европейского вещательного союза (EBU).

Россия исключена из состава участников Евровидения-2022. Подробно об этом – тут:

Почему Россию исключили из Евровидения-2022
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В финале Евровидения точно будут представлены такие страны:

  • Италия;
  • Франция;
  • Германия;
  • Испания;
  • Великобритания.

Все они уже попали туда автоматически. Из полуфиналов выйдут еще 20 стран. Букмекеры считают Украину, Италию и Швецию фаворитами Евровидения-2022.

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Источник:
Гол
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