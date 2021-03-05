Из-за пробок Златан добрался до фестиваля Сан-Ремо со случайным мотоциклистом. А потом ужасно спел
Златан Ибрагимович наконец-то выступил на фестивале в Сан-Ремо. Он приехал туда еще второго марта, а потом вернулся в Милан, чтобы посмотреть игру своей команды против «Удинезе» (играть не мог из-за травмы). А после матча он вернулся в Сан-Ремо. За каждый вечер там Златан получит 50 тысяч евро.
Златан в смокинге пригнал на фестиваль Сан-Ремо – петь! Это прописано в его контракте с «Миланом»
В паре с тренером «Болоньи» Синишей Михайловичем они спели итальянскую песню из 70-х – Io vagabondo («Я бродяга»). Получилось быстро и не слишком зрелищно. Златан стеснялся, забывал слова и произносил их не громко. Его и Михайловича вытягивали профессионалы, которые за них и спели.
Самое интересное случилось незадолго до выступления. Златан рассказал, почему он задержался. Все дело в пробке – на дороге было серьезное ДТП. Ибрагимович три часа ждал в машине, но потом не выдержал, вышел и поймал мотоциклиста, который оказался фанатом «Милана». И есть даже видео, как они мчат в Сан-Ремо.
Еще Златан вспомнил знаменитый случай, когда в 2005 году он ударил головой Михайловича, который был недоволен, что Ибрагимович задел ему лицо, когда высоко задрал ногу.
Златан сказал, что так началась у них большая дружба. А Михайлович троллил тем, что у него нет победы в Лиге чемпионов.
В интернете же теперь полно шуток про нелепое выступление Златана.
«Все, кто смеялся над Златаном»
«Златан действительно был хорош».
«По лицу Златана видно, что его заставляли петь. Он не знает даже половины слов».
«Златан спрашивает Златана, может ли Златан представить следующего певца».
«Златан – это я, когда меня заставляют петь в караоке, а я не знаю и половины слов».