Из-за пробок Златан добрался до фестиваля Сан-Ремо со случайным мотоциклистом. А потом ужасно спел

Златан Ибрагимович наконец-то выступил на фестивале в Сан-Ремо. Он приехал туда еще второго марта, а потом вернулся в Милан, чтобы посмотреть игру своей команды против «Удинезе» (играть не мог из-за травмы). А после матча он вернулся в Сан-Ремо. За каждый вечер там Златан получит 50 тысяч евро.

Златан в смокинге пригнал на фестиваль Сан-Ремо – петь! Это прописано в его контракте с «Миланом»

В паре с тренером «Болоньи» Синишей Михайловичем они спели итальянскую песню из 70-х – Io vagabondo («Я бродяга»). Получилось быстро и не слишком зрелищно. Златан стеснялся, забывал слова и произносил их не громко. Его и Михайловича вытягивали профессионалы, которые за них и спели.