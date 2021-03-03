Златан в смокинге пригнал на фестиваль Сан-Ремо – петь! Это прописано в его контракте с «Миланом»
Со второго по шестого марта в Сан-Ремо проходит традиционный фестиваль музыки. Самая неожиданная новость вокруг него – участие Златана Ибрагимовича в прощальном вечере. Футболисты и раньше приезжали в Сан-Ремо как почетные гости, но впервые игрок будет петь.
Ибрагимович споет в дуэте с тренером «Болоньи» Синишей Михайловичем. Они исполнят итальянскую песню Io vagabondo («Я бродяга»). Вот так звучит оригинал 1972 года.
Только вот у «Милана» третьего числа игра с «Удинезе». Но клуб и Златан все заранее продумали – даже в контракте обговорено, что он сможет поучаствовать в Сан-Ремо. К тому же, в матче с «Ромой» Ибрагимович потянул мышцу бедра и пропустит минимум десять дней. Планировалось, что Златан будет тренироваться даже в Сан-Ремо, но его ждет полноценный отдых.
Вот что сам Златан говорит о своем участии:
«Конечно, забивать голы легче, чем петь. Если я ошибусь, никто не будет строго меня судить, потому что это не моя стихия. Обычно я чувствую себя большим и сильным, но на сцене ощущаю себя маленьким.
Но если я выступлю неплохо, то у меня появится работа, когда карьера футболиста закончится. Надеюсь, что Михайлович тоже не знает, как петь, чтобы мы оба были на одном уровне».
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А на сцене Златан много шутил в своем стиле:
«Сцена слишком маленькая, она сделана для таких маленьких людей, как ведущий. Мне нужен размер, как поле на «Сан-Сиро»
Всего 26 участников? Это много. Я слышал, что «Ливерпуль» ищет игроков. Продайте им четырех человек. Если они им не нужны, то отдавайте мне – я заставлю их работать в саду».
Раньше Златан не признавался в симпатиях к итальянской поп-музыке. Любимым жанром он называл регги, а любимой песней «One Love» Боба Марли.
Фестиваль в Сан-Ремо – культовый конкурс итальянских артистов. Например, автор книги о нем Паоло Содду называет фестиваль национальной привычкой: «Даже если тебе не нравится, ты все равно должен посмотреть».
Его победитель часто представляет Италию на «Евровидении» (его создатели, кстати, вдохновлялись конкурсом Сан-Ремо). Пик популярности фестиваля пришелся на 80-е, когда конкурс показывало даже советское телевидение. Адриано Челентано, Тото Кутуньо, Эрос Рамазотти – это главные звезды Сан-Ремо, которые сделали его знаменитым и сами стали легендами.
Но в Италии фестиваль до сих пор популярен. Например, в прошлом году первый вечер посмотрели 12,4 млн зрителей, в гости заглянул Криштиану, а его девушка Джорджина Родригес была одной из ведущих.
В этом году рейтинги пока чуть ниже – 11,1 млн итальянцев включили по ТВ трансляцию первого вечера. Но на ютубе отдельные выступления участников собирают пока не космические цифры – от 20 до 400 тысяч просмотров.