Златан в смокинге пригнал на фестиваль Сан-Ремо – петь! Это прописано в его контракте с «Миланом»

Только вот у «Милана» третьего числа игра с «Удинезе». Но клуб и Златан все заранее продумали – даже в контракте обговорено, что он сможет поучаствовать в Сан-Ремо. К тому же, в матче с «Ромой» Ибрагимович потянул мышцу бедра и пропустит минимум десять дней. Планировалось, что Златан будет тренироваться даже в Сан-Ремо, но его ждет полноценный отдых.

Вот что сам Златан говорит о своем участии:

«Конечно, забивать голы легче, чем петь. Если я ошибусь, никто не будет строго меня судить, потому что это не моя стихия. Обычно я чувствую себя большим и сильным, но на сцене ощущаю себя маленьким.

Но если я выступлю неплохо, то у меня появится работа, когда карьера футболиста закончится. Надеюсь, что Михайлович тоже не знает, как петь, чтобы мы оба были на одном уровне».

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