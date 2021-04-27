Нагельсманн давно хотел в «Баварию» и в 2018-м даже купил дом в Мюнхене. Ради него клуб побил трансферный рекорд
Об этом много говорили в последние дни, но теперь официально: «Бавария» объявила о назначении Юлиана Нагельсманна. Контракт рассчитан до лета-2026. Соглашение с Фликом клуб расторгнет в конце июня.
Сам Нагельсманн сказал:
«Я покидаю «Лейпциг» с тяжелым сердцем. Здесь, в клубе с огромными возможностями и наилучшими условиями для работы, я тренировал особенную команду. Все, включая персонал, работающий с командой, позаботились, чтобы мы написали множество историй для клуба, и продолжают делать это сейчас. Я действительно горжусь этим».
«Бавария» переманила тренера у конкурента – нетипичная ситуация. А тут еще и заплатила рекордную сумму
«Бавария» часто забирает хороших игроков у клубов из Германии. За последние пять лет туда приехали Хуммельс («Боруссия» Д), Зюле, Руди (все – «Хоффенхайм»), Гнабри («Вердер»), Горецка, Нюбель (все – «Шальке»), Кюизанс («Боруссия» М), Павар («Штутгарт»), Арп («Гамбург»).
А теперь сравните это с числом тренеров, которых «Бавария» забрала у конкурентов, допустим, в XXI веке. Нагельсманн – лишь четвертый случай. Так сложились ситуации с тренерами до этого:
❌ Феликс Магат в 2004-м пришел на место Оттмара Хитцфельда (которого переманили из «Боруссии» Д в 1998 году). В итоге в Мюнхене он проработал чуть больше двух лет. Магат по инерции выиграл два чемпионства подряд. Но перед ним ставили совсем другие задачи – бороться за победу в Лиге чемпионов. А он в первом сезоне вылетел в 1/4 финала. Во втором – в 1/8.
На третий год отношения Магата с руководством и игроками испортилось – это и плохие результаты стали причинами его вылета из клуба.
✅ Юпп Хайнкес (его второй приход в клуб в 2011-м) трансфернулся в «Баварию» из «Байера». Сразу же взял чемпионство, ЛЧ, Суперкубок и Кубок Германии. А потом в статусе заслуженного и уважаемого пенсионера сделал 4-летний перерыв в работе (ради годичного успеха в той же «Баварии»).
❌ Нико Ковач в 2018-м. Тоже дежурно победил в Бундеслиге. А дальше Ковач спровоцировал ухудшение атмосферы внутри команды и игровых показателей. Ханси Флик экстренно спасал «Баварию» в прошлом сезоне.
Нагельсманн – четвертый случай в этом веке, когда «Бавария» забирает тренера у конкурентов. И это всего лишь второй переход из «Лейпцига» в «Баварию» (оба «РБ» окупал):
- Дайо Упамекано летом тоже свернет в «Баварию». За него «РБ» из Лейпцига заплатил «РБ» из Зальцбурга 18,5 млн евро. А продаст за 42,5.
- «Хоффенхайм» получил за Нагельсманна 5 млн евро от «Лейпцига». Сейчас «Бавария» заплатила за него 25 млн – самый дорогой тренерский переход в истории футбола (предыдущий рекорд – плата «Интеру» от «Реала» за контракт с Моуринью: 16 млн).
Стоп, а почему «Бавария» вообще платила за Нагельсманна?
На это повлияли несколько факторов:
1. Контракт Нагельсманна с «Лейпцигом» действовал до 2023 года. «РБ» не хотел отпускать тренера.
2. Нагельсманн не хотел портить отношения с клубом. Он не разорвал соглашение и позволил клубам договориться. А в день объявления своего трансфера даже сказал, что однажды вернется в «Лейпциг», если у него будет такая возможность.
3. Почему именно 25? Да тоже непонятно. Скорее всего, клубы просто договорились об этой цене.
Forbes дает такой инсайд: «Бавария» не хотела бесплатно расставаться с Фликом. Но представители немецкого футбольного Союза ответили, что никогда не заплатят клубу из Бундеслиги за приглашение немецкого тренера.
Нагельсманн до этого дважды был близок к «Баварии». Один раз сделка сорвалась – и он сильно обиделся
Нагельсманн никогда не скрывал, что хочет сам попробовать в «Баварии». В 2010-м он уходил из академии «Мюнхен 1860» и сказал: «Да, было бы престижно попасть в «Баварию». Мне до нее еще много работать. Не могу сказать, что это моя главная цель, но я бы однажды хотел попытать свои силы в этом клубе».
Первая возможность стать частью «Баварии» у Нагельсманна была в январе-2016. Тогда Нагельсманн тренировал «Хоффенхайм» U17, а «Бавария» приглашала его работать с ее командой U23. Нагельсманн отказался, потому что в «Хоффенхайме» в ближайшее время обещали ему место главного в основной команде. И боссы клубы обещания сдержали.
Во второй раз Нагельсманн ждал оффер от «Баварии» в 2018-м. Тогда была небольшая неопределенность: Хайнкес уходил, и клуб никак не мог найти нового тренера. Bild пишет, что представители Нагельсманна связывались с «Баварией» и даже проводили какие-то переговоры. Сам Нагельсманн к лету-2018 приобрел дом в Мюнхене и дико злился, когда «Бавария» назначила Нико Ковача.
Третья попытка воссоединения произошла этой весной, когда Флик объявил о желании покинуть «Баварию». Здесь уже все срослось. После урегулирования всех вопросов Нагельсманн сказал:
«Не скрывал, что меня привлекает должность главного тренера «Баварии» и что я хотел бы взяться за эту работу, если появится возможность. Поэтому я хотел бы поблагодарить Оливера Минцлаффа и остальных руководителей «Лейпцига» за то, что они нашли решение с «Баварией» и сделали это возможным для меня».