Нагельсманн давно хотел в «Баварию» и в 2018-м даже купил дом в Мюнхене. Ради него клуб побил трансферный рекорд

«Бавария» переманила тренера у конкурента – нетипичная ситуация. А тут еще и заплатила рекордную сумму

«Бавария» часто забирает хороших игроков у клубов из Германии. За последние пять лет туда приехали Хуммельс («Боруссия» Д), Зюле, Руди (все – «Хоффенхайм»), Гнабри («Вердер»), Горецка, Нюбель (все – «Шальке»), Кюизанс («Боруссия» М), Павар («Штутгарт»), Арп («Гамбург»).

А теперь сравните это с числом тренеров, которых «Бавария» забрала у конкурентов, допустим, в XXI веке. Нагельсманн – лишь четвертый случай. Так сложились ситуации с тренерами до этого:

❌ Феликс Магат в 2004-м пришел на место Оттмара Хитцфельда (которого переманили из «Боруссии» Д в 1998 году). В итоге в Мюнхене он проработал чуть больше двух лет. Магат по инерции выиграл два чемпионства подряд. Но перед ним ставили совсем другие задачи – бороться за победу в Лиге чемпионов. А он в первом сезоне вылетел в 1/4 финала. Во втором – в 1/8.

На третий год отношения Магата с руководством и игроками испортилось – это и плохие результаты стали причинами его вылета из клуба.

✅ Юпп Хайнкес (его второй приход в клуб в 2011-м) трансфернулся в «Баварию» из «Байера». Сразу же взял чемпионство, ЛЧ, Суперкубок и Кубок Германии. А потом в статусе заслуженного и уважаемого пенсионера сделал 4-летний перерыв в работе (ради годичного успеха в той же «Баварии»).

❌ Нико Ковач в 2018-м. Тоже дежурно победил в Бундеслиге. А дальше Ковач спровоцировал ухудшение атмосферы внутри команды и игровых показателей. Ханси Флик экстренно спасал «Баварию» в прошлом сезоне.