Флик уходит из «Баварии» на фоне разногласий по трансферам. У него испортились отношения со спортивным директором
Ханс-Дитер Флик публично рассказал, что в конце сезона уйдет из «Баварии». Пока «Бавария» это не подтверждала: еще идут переговоры о расторжении контракта. СМИ и инсайдеры называют главной причиной ухода Флика – предложение работы в сборной Германии. Сам Флик сказал, что никаких переговоров об этом еще не было. Реальную причину ухода он не раскрывает.
На этом фоне в последние месяцы в «Баварии» раскручивался конфликт между Фликом и спортивным директором Хасаном Салихамиджичем. Многие посты в СМИ об этом основаны на инсайдах, но были и официальные публичные подтверждения. Флик шел против трансферной политики «Баварии». Он не понимал, почему у нее ослабляется состав.
Его цитата: «Позвольте мне сказать так. Я возглавляю этот клуб полтора года. В прошлом году у нас была команда, которая с точки зрения качества была лучше. Все это знают». В сезоне-2020/21 «Бавария» потратила на трансферы 62,5 миллиона евро. Из всех пришедших полноценно заиграл только Лерой Сане. Шупо-Мотинг пригодился, но лишь в момент травмы у Левандовски.
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Летом из «Баварии» уйдут еще два ключевых игрока, которых Флик обожает. Давид Алаба – важный защитник его «Баварии». Клуб отпускает его бесплатно, потому что этого хочет сам Алаба. Хотя Флик говорил о желании его сохранить: «Надежда умирает последней». Перед игрой в Лиге чемпионов Салихамиджич объявил, что из «Баварии» уйдет и Джером Боатенг.
Bild писал, что Флик разозлился именно из-за решения клуба по поводу Боатенга. Последней каплей стало публичное раскрытие этой информации перед играми Лиги чемпионов. В тот момент Флик публично похвалил Боатенга за его качества и отношение к тренировкам. Закончил монолог показательной фразой: «Этим я уже все сказал». На место Боатенга придет Упомекано.
Румменигге подтверждал комментарием, что между Фликом и Салихамиджичем существует напряжение. Он призывал всех к объединению: «Мы должны слаженно и профессионально работать вместе. Это мое четкое требование к нашим спортивным лидерам. «Баварии» всегда удавалось такое построение успеха».
Daily Mail подробно разбирал ситуацию в «Баварии». Румменигге поддерживает Флика. За Салихамиджича выступают президент клуба Хайнер и председатель наблюдательного совета Ули Хенесс. Во всей этой ситуации важна и роль Оливера Кана, который сменит Румменигге на месте гендиректора. Его контракт вступит силу с 1 января 2022 года.
Начиная с ответной игры против «ПСЖ», немецкие СМИ писали о решающей встрече между Фликом и боссами «Баварии». Сам Флик подтвердил словами после игры с «Вольфсбургом», что эта встреча в итоге состоялась. Его решением на ней и была просьба о летнем расторжении контракта. Перед этим Флик отказывался от похвалы в адрес боссов «Баварии».
Флик – один из самых успешных тренеров в истории «Баварии». Он пришел в клуб в 2019 году. Сначала выполнял роль помощника Ковача, потом встал на место главного тренера. До его приглашения у «Баварии» были проблемы с лидерами и формой в матчах против аутсайдеров. Флик не только решил эти вопросы – он обеспечил победы во всех турнирах.
Под руководством Флика «Бавария» выиграла Бундеслигу, Кубок Германии, Лигу чемпионов, Клубный чемпионат мира, Суперкубок Германии и Суперкубок УЕФА. Флик взял все возможные трофеи в турнирах, где участвовала «Бавария». Даже о переговорах об уходе он рассказал в момент, когда «Бавария» оторвалась от «Лейпцига» на семь очков. Она лидирует в Бундеслиге.
Мы подробно рассказывали о методах работы Флика в «Баварии» еще перед победой клуба в Лиге чемпионов. Он поменял тренировки, вернул в состав лидеров и наладил атмосферу. Цитата Флика: «Я воспринимаю «Баварию» как семью. Я говорю о ней даже дома с женой». Это он продвигал и в момент ухода: «Важно, чтобы игроки узнали о моем желании от меня».