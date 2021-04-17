Флик уходит из «Баварии» на фоне разногласий по трансферам. У него испортились отношения со спортивным директором

Ханс-Дитер Флик публично рассказал, что в конце сезона уйдет из «Баварии». Пока «Бавария» это не подтверждала: еще идут переговоры о расторжении контракта. СМИ и инсайдеры называют главной причиной ухода Флика – предложение работы в сборной Германии. Сам Флик сказал, что никаких переговоров об этом еще не было. Реальную причину ухода он не раскрывает.

На этом фоне в последние месяцы в «Баварии» раскручивался конфликт между Фликом и спортивным директором Хасаном Салихамиджичем. Многие посты в СМИ об этом основаны на инсайдах, но были и официальные публичные подтверждения. Флик шел против трансферной политики «Баварии». Он не понимал, почему у нее ослабляется состав.

Его цитата: «Позвольте мне сказать так. Я возглавляю этот клуб полтора года. В прошлом году у нас была команда, которая с точки зрения качества была лучше. Все это знают». В сезоне-2020/21 «Бавария» потратила на трансферы 62,5 миллиона евро. Из всех пришедших полноценно заиграл только Лерой Сане. Шупо-Мотинг пригодился, но лишь в момент травмы у Левандовски.

Левандовски предупреждал «Баварию»: найдите мне замену. Не нашли. Теперь он сломан – но клубу норм