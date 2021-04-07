Боатенг летом уйдет из «Баварии» свободным агентом. Он играет в клубе десять лет

Слухи об уходе Жерома Боатенга возникли в марте, но теперь их подтвердил спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич.

В разговоре со Sky Germany он сказал, что это совместное решение руководства клуба и главного тренера. Боатенг в курсе решения.

Боатенг перешел в «Баварию» в 2011 году из «Манчестер Сити». Это основной защитник «Баварии», который провел 354 игры, забил десять голов и отдал 25 ассистов. Его контракт истечет летом 2021 года, и он уйдет свободным агентом.

В марте Sport Bild писал, что руководство «Баварии» не планировало продлевать соглашение с Боатенгом. Игрок расстроился из-за такого отношения руководства. По информации Bild, им интересуются топ-клубы из Англии.

Это второй основной защитник «Баварии», который уйдет из клуба летом. Об уходе также объявил Давид Алаба – тоже свободным агентом.

Новости об уходе нынешних лидеров появились после подписания 22-летнего Дайо Упамекано из «Лейпцига». За него заплатят больше 42 миллионов евро, он перейдет в клуб летом.