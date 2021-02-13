Упамекано из «Лейпцига» летом перейдет в «Баварию»

Дайо Упамекано – 22-летний центральный защитник из «Лейпцига». Туда он пришел в 2017-м (из «Зальцбурга»), сыграл более сотни матчей и дорос до статуса игрока сборной Франции.

Его контракт с «Лейпцигом» действует до июня-2023. Но следующим летом в его контракте активируется пункт, по которому его может выкупить любой клуб за 40 млн евро.

Разные источники говорили об интересе со стороны английских клубов. Но Упамекано выбрал «Баварию». Будущий трансфер подтвердил спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич:

«Да, могу подтвердить, мы в «Баварии» очень рады этому. В течение нескольких месяцев у нас были очень хорошие, интенсивные и профессиональные переговоры с Дайо и его агентом».