- Дайо Упамекано
- Бундеслига
- Футбол
- РБ Лейпциг
Защитник «Лейпцига» (за которого просят 60 миллионов) много и стыдно косячит
Дайо Упамекано – одна из звезд «Лейпцига». Уже сейчас на него нацелились «МЮ», «Челси» и даже «Реал». При этом пресса пишет о разных суммах трансфера: от 60 до 80 миллионов по разным источникам.
Упамекано – сильный защитник. Но у него слишком много ошибок. Например, в последнем матче «Лейпцига» против «Падерборна» Упамекано получил две желтые за 27 минут и ушел с поля. «Лейпциг» в итоге не удержал победу и пропустил уже в добавленное время – 1:1.
До этого тоже было много ляпов.
В матче с «Бенфикой» в Лиге чемпионов Упамекано исполнил какую-то ерунду: не обработал нормально мяч, после чего «Бенфика» забила. В этой игре была ничья – 2:2.
Еще один матч из ЛЧ – с «Лионом». Тут Упамекано завалился, и Ауар отобрал мяч, пробежал и отдал голевой пас на Депая.
В матче с «Байером» он не уследил за Фолландом. В итоге в этом матче была всего лишь ничья.
В игре с «Вольфсбургом» с центра поля пробил по своим воротам – Гулачи вытащил мяч рукой, за что назначили свободный удар. «Лейпциг» в том моменте не пропустил, но было глупо и опасно.
В том же матче случился эпизод, за который Упамекано можно и похвалить, и поругать. Сначала он прервал опасный прострел. Через полминуты упустил Вегорста – так «Вольфсбург» вырвал ничью (1:1).
Редкий момент, когда Упамекано накосячил в атаке – посмотрите, в какой ситуации он не забил.
В середине февраля «Лейпциг» обыграл «Вердер» всухую – 3:0. Но мог и пропустить, если бы Гулачи не отбил удар Упамекано по своим воротам.
В еще одном матче с «Вердером» Упамекано исполнил что-то невнятное (прыгал за мячом, но промахнулся), но Гулачи спас.