Защитник «Лейпцига» (за которого просят 60 миллионов) много и стыдно косячит

Дайо Упамекано – одна из звезд «Лейпцига». Уже сейчас на него нацелились «МЮ», «Челси» и даже «Реал». При этом пресса пишет о разных суммах трансфера: от 60 до 80 миллионов по разным источникам.

Упамекано – сильный защитник. Но у него слишком много ошибок. Например, в последнем матче «Лейпцига» против «Падерборна» Упамекано получил две желтые за 27 минут и ушел с поля. «Лейпциг» в итоге не удержал победу и пропустил уже в добавленное время – 1:1.

До этого тоже было много ляпов.

В матче с «Бенфикой» в Лиге чемпионов Упамекано исполнил какую-то ерунду: не обработал нормально мяч, после чего «Бенфика» забила. В этой игре была ничья – 2:2.