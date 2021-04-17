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#Ханс-Дитер Флик #Футбол #Бавария #Бундеслига

Флик договаривается о расторжении контракта с «Баварией». Он публично это подтвердил

3 часа назад

www.imago-images.de/Global Look Press

«Бавария» обыграла «Вольфсбург» со счетом 3:2. Ханс-Дитер Флик объявил после матча, что договаривается с боссами об уходе из «Баварии». Официально его контракт действует до 2023 года.

Eurosport.de приводит его цитату: «Я сказал об этом команде. На неделе сообщил клубу, что хочу расторгнуть контракт в конце сезона. Для меня было важно, чтобы команда узнала это от меня».

Флик подтвердил, что работа в сборной Германии – один из его вариантов. Переговоров с руководителями федерации пока не было.

Под руководством Флика «Бавария» выиграла шесть разных турниров – все, где участвовала. В этом сезоне она лидирует в Бундеслиге.

Флик работает в «Баварии» с осени 2019 года. Он пришел на место Нико Ковача, а до этого был одним из его помощников.

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Источник:
Eurosport.de
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