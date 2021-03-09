Кто будет следующим тренером Германии. Основной кандидат брал молодежный Евро и наказывает пением
Йоахим Лев уходит из сборной Германии, но отработает Евро. Важная часть официального заявления на сайте Немецкого футбольного союза – слова его президента Фрица Келлера: «Тот факт, что Лев сообщил нам о своем решении так рано, очень важен. Он дает DFB необходимое время, чтобы спокойно назвать следующего тренера».
Основной кандидат – Штефан Кунц. Он жалуется на кризис немецкой молодежи
Goal пишет, что Штефан Кунц – самый вероятный кандидат на место Лева. Это подтверждают и немецкие источники. Это тренер сборной Германии U21, у которого есть одно достижение в карьере. В 2017 году Штефан Кунц выигрывал молодежное Евро. За ту команду играли Гнабри, Арнольд и другие немецкие звезды.
As рассказывал, что возможное назначение Кунца чем-то напоминает приход к роли тренера Германии самого Лева. Оба перед сборной работали с середняками европейского футбола. Самому Кунцу уже 56 лет. Он начал тренерскую карьеру в 1999-м, потренировал в Германии, а потом ушел на роль гендиректора. Несколько лет он был в этой должности в «Кайзерслаутерне».
Весной Германия Кунца снова сыграет на молодежном Евро. Он объяснял, почему так успешно работает с молодежью. Кунц становится для них своим: следит за их жизнью в инстаграме и отмечает любые успехи. Когда четыре игрока в какой-то момент опоздали, он не накладывал штраф. Просто сказал об альтернативе – нужно спеть перед всей командой.
Кунц обрубает все разговоры о перспективах немецкой молодежки. Он вспоминал, что раньше они с Левом были на постоянном контакте. После победного Евро из команды Кунца было 10-12 кандидатов во взрослую сборную. Потом их поток резко сократился. «Мы с Левом больше не разговариваем, потому что массы талантов больше нет», – говорил Кунц.
Летом Штефан Кунц возглавит сборную Германии на Олимпиаде-2020. Йоахим Лев исключил из сборной группу ветеранов из «Баварии». Штефан Кунц по регламенту Олимпиады может добавить в состав трех игроков любого возраста. Он уже подтвердил, что договаривается со звездными игроками. В конце мая состоится решающий разговор с Мюллером.
Лучшие претенденты на место Лева заняты в топ-клубах
В 2006 году Йоахим Лев стал главным тренером сборной Германии. Тогда же случилось еще одно назначение, которое долго считалось второстепенным. Ханс-Дитер Флик стал его помощником в сборной Германии. В этой должности Флик был до 2014 года. За это время он даже потренировал Германию в официальном матче на крупном турнире.
Все случилось на Евро-2008. В четвертьфинале Германия играла с Португалией, а Лев пропускал игру из-за дисквалификации. Флик справился и без него: Германия победила Португалию со счетом 3:2. Перед матчем Флик поспорил, что его сборная хотя бы раз забьет со стандарта: «Таких голов было два. Возможно, теперь мне стоит удвоить выигрыш».
После ЧМ-2014 Флик работал спортивным директором Немецкого футбольного союза. Потом восемь месяцев побыл на этой должности в «Хоффенхайме». Дальше – «Бавария». Там к середине февраля 2021 года Флик взял больше трофеев, чем проиграл матчей. Генменеджер сборной Германии Бирхофф рассматривал Флика на место тренера, но он не думает об уходе.
Федерация хотела на эту должность и Юргена Клоппа. Тот тоже сказал, что недоступен для выбора на роль тренера сборной. Он исключил возможность перехода в сборную этим и следующим летом: «У меня осталось три года в «Ливерпуле». Это простое заявление. Вы ведь подписываете контракт и обязаны его придерживаться, да?».
Мелькает и еще один неожиданный кандидат – Маркус Зорг. Он работает помощником Лева с 2016 года. Когда Лев травмировался, он брал на себя роль главного тренера в матчах с Белоруссией и Эстонией. Германия уверенно провела оба матча. Зорг идет в списке кандидатов сразу за Нагельсманном и Штрайхом. И перед Арсеном Венгером.
Йоахим Лев покинет сборную Германии после Евро-2020. Он возглавлял команду с 2006 года