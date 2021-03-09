Кто будет следующим тренером Германии. Основной кандидат брал молодежный Евро и наказывает пением

Йоахим Лев уходит из сборной Германии, но отработает Евро. Важная часть официального заявления на сайте Немецкого футбольного союза – слова его президента Фрица Келлера: «Тот факт, что Лев сообщил нам о своем решении так рано, очень важен. Он дает DFB необходимое время, чтобы спокойно назвать следующего тренера».

Основной кандидат – Штефан Кунц. Он жалуется на кризис немецкой молодежи

Goal пишет, что Штефан Кунц – самый вероятный кандидат на место Лева. Это подтверждают и немецкие источники. Это тренер сборной Германии U21, у которого есть одно достижение в карьере. В 2017 году Штефан Кунц выигрывал молодежное Евро. За ту команду играли Гнабри, Арнольд и другие немецкие звезды.

As рассказывал, что возможное назначение Кунца чем-то напоминает приход к роли тренера Германии самого Лева. Оба перед сборной работали с середняками европейского футбола. Самому Кунцу уже 56 лет. Он начал тренерскую карьеру в 1999-м, потренировал в Германии, а потом ушел на роль гендиректора. Несколько лет он был в этой должности в «Кайзерслаутерне».